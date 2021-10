Un gemelo del “Auto Fantástico” se pasea por las calles de Heredia

A Sebastián le encanta pasear en su chuzo. Cortesía. A Sebastián le encanta pasear en su chuzo. Cortesía.

Un gemelo de Kitt, el “Auto Fantástico”, es la adoración de Sebastián Cover.

En octubre del año pasado, en un chat de aficionados a los autos antiguos, él se enteró que ese Pontiac del año 89 estaba en venta y, sin pensarlo mucho, lo compró.

“Mi papá Wallace me heredó la pasión por los autos antiguos. Me gustan los carros clásicos porque son carros para toda la vida.

“Son hechos de hierro, tienen piezas para que duren mucho tiempo. Los motores americanos son fuertes y no van a pasar de moda porque son diferentes, llaman la atención y no es lo mismo que un carro moderno, a veces uno se siente en esa época”, explicó.

Este herediano, de 30 años, andaba buscando un carro fuerte, con un motor de 8 cilindros y encontró en ese Pontiac Firebird Trans Am (como el de la serie) a su compañero ideal.

El motor es de 5.000 cc. Cortesía. El motor es de 5.000 cc. Cortesía.

“El carro estaba en Zapote, era de don Douglas Oconitrillo, el dueño de Romanas Ocony, y gracias a esa compra hicimos una bonita relación con él.

“Donde lo vi supe que era el carro que quería, estaba buscando un Corvette, pero cuando salió este me ataqué y corrí para comprarlo”, contó.

Este chuzo llama la atención por su motor y por su tamaño, pues mide 4,8 metros de largo. Además, porque está en muy buen estado.

“Habían otras personas interesadas y un día después de que conversamos logré comprar el carro”, afirmó.

El Auto Fantástico fue una serie de los años 80 protagonizada por David Hasselhoff. Internet. El Auto Fantástico fue una serie de los años 80 protagonizada por David Hasselhoff. Internet.

De la serie. El Auto Fantástico fue una serie de televisión de los años 80. El protagonista, Michael Knight (interpretado por David Hasselhoff), es un defensor de los pobres y desamparados y combatía la injusticia conduciendo un prototipo de automóvil de alta tecnología, llamado Kitt.

Una joya

Esta nave cuenta con un motor de 5.000 cc y conserva su color original, el rojo. Puede llevar a cuatro ocupantes, es automático y los asientos son de color gris, que combinan con los aros del carro que son plateados.

Tiene el radio original y conserva muchos de sus elementos originales.

“Soy de los que tiene que mantener el carro original, un carro clásico tiene que mantener sus elementos de fábrica y ese es el valor del vehículo.

“Uno poco a poco le va haciendo cosas, le he hecho ajustes, he estado puliendo los aros, se le están pintando bien los estribos. Lo que le hecho básicamente son detalles del motor y desde que lo compré no ha fallado”, detalló.

Este vehículo llama la atención por su tamaño y por su fuerza. Cortesía. Este vehículo llama la atención por su tamaño y por su fuerza. Cortesía.

Al Pontiac hace poco lo llevaron a Riteve y pasó la revisión técnica muerto de risa.

Esta joyita no se usa todos los días, porque es muy gastón, pero a Sebastián le gusta lucirlo dos veces por semana.

[ (Video) Chuzo les llegó a la casa un Día de la Madre ]

“Lo uso para hacer mandados en Heredia o si salgo con amigos, se le da uso constante. Lo he llevado a la playa, me encanta ir Esterillos. Incluso, luego de que lo compré me lo lleve a la playa y pasó la prueba”, explicó.

Este agente de seguros contó que muchas personas reconocen el modelo y le dicen que anda en el Auto Fantástico.

“Es un vehículo con mucha fuerza y a la gente le llama la atención eso”, relató.