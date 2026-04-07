Un intruso puso a prueba la seguridad del Proyecto Gol de la forma más extraña

Una persona se quiso pasar de lista y se brincó los filtros de seguridad para tratar de ingresar a las instalaciones del Proyecto Gol, en Alajuela.

Este martes, la Fedefútbol informó que la persona, no identificada, entró por el río que colinda con las canchas del complejo en donde se ubican las oficinas de las selecciones nacionales.

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Una persona se brincó los filtros de seguridad e ingresó al Proyecto Gol. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

El mensaje de la Fedefútbol

Esto fue lo que informó la Federación, sobre el ingreso de la persona:

“La FCRF informa que esta tarde se activaron los protocolos de seguridad de nuestra organización por el ingreso de una persona no identificada por el río que colinda con las canchas de nuestro complejo deportivo.

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“Al detectar que había saltado una de las vallas de protección, fue abordado por los guardas de seguridad de la Federación Costarricense de Fútbol.

“La rápida presencia de las autoridades policiales permitió que en pocos minutos la situación fuera controlada”, detallaron.