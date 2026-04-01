Goleada enciende alarmas: el 5-0 ante Irán destapa la crisis de la Selección Nacional

El golpe fue tan contundente como revelador y la goleada 5-0 que sufrió la Selección Nacional ante Irán, en el amistoso de este martes, dejó más que un resultado abultado: desató una ola de críticas que apuntan directamente a las bases del fútbol costarricense.

Para el entrenador Manuel Gerardo “Puro” Ureña, el problema va mucho más allá de lo ocurrido en la cancha, y fue claro en señalar la falta de procesos formativos como el principal vacío.

Más crítico aún fue Luis Diego Arnáez, quien considera que el resultado refleja el bajo nivel competitivo del país tanto a nivel local como internacional.

El exjugador de Alajuelense señaló que Costa Rica atraviesa uno de sus momentos más débiles en años y cuestionó la falta de claridad en la idea de juego.

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La Selección de Costa Rica se vio muy mal en el juego ante Irán, de este martes. Foto: prensa FCRF. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Faltan procesos

Manuel Gerardo “Puro” Ureña dijo que no se referiría al juego en sí, ni al entrenador, pero sí recalcó lo que para él está haciendo falta para el buen desempeño de la Selección Nacional.

“Los procesos tienen un propósito y, sobre todo en el fútbol menor, hay un objetivo cuando se va a mundiales y se participa en torneos internacionales.

“Y para llegar a la Selección Mayor, no se debe perder de vista esto, porque la actual generación de jugadores no ha ido a mundiales menores, a excepción de Aarón Murillo (quien participó en el Mundial Sub-17 de Chile en el 2015 y para estos amistosos no fue convocado a los juegos por lesión)”, comentó Ureña.

Aarón Murillo, volante del Herediano participó en el Mundial Sub-17 de Chile 2015. Foto: prensa CSH. (Prensa Herediano/Prensa Herediano)

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Para el Puro, el camino es claro y la formación es lo más importante:

“Cuando hablamos de formación en el fútbol, es un todo; a los jugadores les falta este tipo de roces, en categorías Sub-17, Sub-20 y olímpica.

“La visión ha existido, pero no se lleva a cabo la misión, se les da poca importancia a las selecciones menores y este es el fruto que se recoge”, destacó.

Nivel muy bajo

Luis Diego Arnáez fue más allá y dijo que el resultado del juego de este martes refleja el lugar en el que estamos a nivel local e internacional.

Para Luis Diego Arnáez, el defensor Kendall Waston aún le puede aportar a la Selección Nacional. Foto: AFP. (GIUSEPPE CACACE/AFP)

“Si no tuvimos la capacidad de avanzar a un Mundial, en el que hay tantos equipos participantes, es porque nuestro nivel en este momento no da para estar en una Copa del Mundo.

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“Si la eliminatoria hubiera sido igual a la de procesos anteriores, ni siquiera nos hubiéramos metido a la hexagonal final, porque no nos da el rendimiento para llegar a estas instancias; el nivel es el más bajo que se ha visto no sé en cuántos años”, señaló.

El exjugador de Alajuelense dijo que el rendimiento que muestran los jugadores llamados para estos amistosos es poco rescatable y se debe mejorar en todo.

“Hay que empezar a armar un rompecabezas, entendiendo el nivel del fútbol tico, sin dejar de lado la experiencia.

“Entendemos que los cambios generacionales son necesarios, pero acá no se han hecho de la forma adecuada y se dejan de lado jugadores que aún pueden aportar. Me parece que Kendall Waston, por ejemplo, es un jugador que aún puede aportarle a la Selección, porque no solo sabe defender, sino que cuando se necesita puede atacar y en esto se debe tener paciencia”, dijo.

Para Arnáez, se sigue por la misma línea de procesos pasados.

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“Son muchos los problemas y ni siquiera sabemos a qué jugamos. Hay que empezar por la portería y luego ir por los defensas, ¿qué queremos: tres centrales y dos carrileros? ¿Qué línea van a manejar? Y con eso, se arma la media, pero si no se sabe cómo jugar, es muy difícil plantear un esquema que nos dé resultados", sentenció.