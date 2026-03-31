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Carlos Mora no se guarda nada tras humillación que sufrió la Selección de Costa Rica ante Irán

El defensor reconoció el mal partido de la Tricolor y pidió asumir responsabilidades sin excusas

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Por Hillary Chinchilla Marín

El jugador de la Selección de Costa Rica, Carlos Mora, fue directo tras la dura derrota ante Irán y dejó un mensaje claro: el equipo debe asumir errores y dejar de lado las excusas.

El exmanudo reconoció que el resultado golpea fuerte al grupo.

“Tenemos que hacernos responsables”

Carlos Mora pidió autocrítica tras la goleada ante Irán.
Carlos Mora pidió autocrítica tras la goleada ante Irán. (Captura/Captura)

Mora insistió en la necesidad de una autocrítica profunda. “Es muy difícil para todos, tenemos que tener mucha, mucha, mucha autocrítica… cada uno sabemos y nos hacemos responsables de lo que pasó hoy”.

El defensor dejó claro que el resultado no cayó bien dentro del equipo.

A nadie le gustó, a nadie le gusta perder. Tenemos que mostrarlo en la cancha y dejarnos de excusas… porque a la Sele se viene a jugar y a mostrarnos”.

Además, señaló que el trabajo de la semana no se reflejó en el partido. “Creo que trabajamos muy bien, pero ese trabajo hay que demostrarlo en la cancha”.

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Levantar la cabeza y seguir

Pese al golpe, Mora aseguró que el grupo debe reaccionar rápido. “Lo que pasó aquí se queda aquí… vamos a quedar dolidos, pero el trabajo sigue”.

Finalmente, dejó claro el objetivo del equipo. “Si queremos cosas grandes, tenemos que levantar la cabeza e ir para adelante siempre”.

Las declaraciones de Carlos Mora reflejan un camerino golpeado, pero consciente de que necesita cambiar su rendimiento en los próximos partidos.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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