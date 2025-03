Un jugador de Saprissa pone tensa la relación del periodista Rodolfo Mora y su mamá

Rodolfo Mora, periodista de Deportes Repretel, tiene una "lucha" con su familia, en especial su madre. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

El periodista Rodolfo Mora, de Deportes Repretel, sorprendió a muchos el lunes, cuando confesó que era aficionado a Alajuelense, pero que en los últimos años cambió de parecer y eso le ha traído problemas con su mamá.

Durante el programa de aniversario del programa “120 minutos” de Monumental, el comunicador turrialbeño confesó que por muchos años sus colores eran el rojo y negro, pero recientemente siente una mayor afinidad por Saprissa y eso a doña Xinia, su mamá, no le hace nada de gracia.

Resulta que en la familia de Rodolfo se desayuna, almuerza y cena fútbol y a su mamita le cae bien mal cuando Mora habla bien del Monstruo y le tira al León.

El periodista conversó con La Teja y contó cómo nació este amor por el Sapri y los reclamos que le hacen en su casa.

“Muchas personas siempre le preguntan a uno a qué equipo le va, siempre la gente tiene esa espinita y sinceramente no estaba preparado para responder la pregunta de a cuál equipo le voy, pero fui muy sincero porque desde chiquillo en mi familia todos son manudos.

“Es el equipo que seguía desde que era un niño, pero no mentí cuando también dije que conforme uno va trabajando en esto, hace amigos, contactos con los equipos y eso me llevó a tener una mayor afinidad por el Saprissa, pero no me esperaba la respuesta de la gente”, comentó entre risas.

No soporta

Rodolfo afirmó que antes no había hablado de este tema porque cada comentario que hace de la Liga y Saprissa son razonados, es decir, no opina con el corazón.

“La gente puede pensar que si uno dice tal cosa, es por los colores, duda de si uno puede hacer bien su trabajo y he logrado analizar las cosas, no perder la credibilidad y mucha gente tiende a satanizar a los periodistas cuando revelan sus colores.

“Cambié de equipo prácticamente cuando llegué a 120 minutos, porque en 11 años la Liga ha sido campeón una única vez y cómo puedo tirarle miel a un equipo que se ha quedado corto en títulos, mientras en Saprissa ha superado a Alajuelense en 10 campeonatos. Si la Liga tuviera a Saprissa debajo del zapato la historia sería al revés”, afirmó.

Mora relató que sus papás son quienes más sufren con los comentarios que hace y es su mamita quien tolera menos sus afirmaciones, porque ella es una fiel manuda y en cada torneo se ilusiona con el equipo erizo.

“Mi mamá es más envenenada, mi papá Rodolfo ya está más acostumbrado. Ella se resiente mucho cuando hablo bien de Saprissa y no soporta que haga comentarios positivos de Mariano Torres, no le gusta para nada que lo ponga en un pedestal y le tire a la Liga.

“Además, cuando va a hacer un mandado cerca de mi casa, en todo lado le dicen que estoy haciendo comentarios en contra de Alajuela, le dan quejas mías y me pide que deje de hablar mal de la Liga”, añadió.

El primero

El turrialbeño quiso contar una anécdota, porque Alajuelense no fue su primer equipo, pero sus papás lograron volcarlo, luego de que los manudos ganaron una final.

“Mi primer equipo fue Cartaginés y mi abuelo me regaló una camisa de Cartago cuando era chiquitillo, en eso tenía como 7 años. Pero se jugó la final de la temporada 95-96, era la época de Bernal Mullins, Chimi Quirós y en mi casa todos eran liguistas.

“Mis papás se pusieron de acuerdo y me dijeron que si ganaba la Liga me hacía aficionado rojinegro y la Liga obtuvo el campeonato y a partir de ahí me volcaron”, recordó.

Rodolfo fue de ir poco al estadio y la última vez que asistió a uno, como aficionado, fue en un partido Cartaginés - LDA, porque su mamá quería que la acompañara, pero dijo que en su tiempo libre prefiere ir a otros lugares a pasarla bien.

“En la casa nunca falta un comentario de fútbol, a veces me preguntan cómo veo a la Liga, pero trato de no decir mucho para no enojarlos, mi mamá es muy futbolera, le encanta el Manchester City y siempre pasa muy informada

“La verdad es que tengo una muy buena relación con mis papás, mi mamá me ayuda mucho, ella viene a mi casa en Curridabat a ayudarme con algunas cositas, es muy chineadora y por eso me limito a veces a hablar de fútbol, prefiero mantenerme al margen”, expresó.