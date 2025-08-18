Un tatuaje revelaría la relación que tiene el jugador inglés Jadon Sancho con una famosa cantante

Un tatuaje confirmaría la relación que tiene el inglés Jadon Sancho con la cantante Saweetie. Instagram Saweetie. ( Instagram Saweetie./Instagram Saweetie.)

Un tatuaje confirmó de manera particular la relación que tiene el futbolista inglés Jadon Sancho con la rapera estadounidense Saweetie.

Al deportista se le vio en California, junto a la cantante mientras se grababa en el cuello, detrás de la oreja izquierda, el nombre Qiava, que forma parte de la identidad de la compositora y fun un estudio quien mostró la foto del jugador rayándose la piel.

LEA MÁS: Real Madrid puso en vilo al mundo del fútbol por un percance en pleno viaje

En estos días, el jugador negocia con la Roma de Italia, club que busca concretar un préstamo con opción de compra antes del cierre del mercado de pases. Sin embargo, el club inglés solo contempla una venta permanente para el extremo de 25 años, quien ha quedado fuera de los planes de Ruben Amorim, de acuerdo con el medio Infobae.

Este es el tatuaje que se hizo el delantero inglés. Foto tomada de Infobae. ( Instagram Saweetie./Instagram Saweetie.)

Vida convulsa

La vida personal del delantero ha dado de qué hablar en los últimos meses. En mayo, el jugador fue visto celebrando la victoria del Chelsea en la final de la Conference League, junto a Trevoh Chalobah y fue entonces, cuando fanáticos identificaron en la pantalla de su celular una imagen de Saweetie, cuyo nombre real es Diamonté Quiava Valentin Harper.

En el plano profesional, su situación en el Manchester United se deterioró tras un enfrentamiento público con el exentrenador Erik ten Hag, quien en su momento cuestionó el rendimiento del jugador en los entrenamientos y lo excluyó de la convocatoria para un partido contra el Arsenal.

LEA MÁS: Alonso Martínez sigue encendido en la MLS con un nuevo gol y récord en su cuenta

Al jugador le pescaron una foto de Saweetie en su celular. Instagram Saweetie. ( Instagram Saweetie./Instagram Saweetie.)

Sancho respondió en sus redes sociales calificando las declaraciones de “completamente falsas”, aunque posteriormente eliminó la publicación. La negativa del futbolista a disculparse derivó en su marginación definitiva del equipo y su posterior cesión al Chelsea, tras un breve regreso al Borussia Dortmund.