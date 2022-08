Un todoterreno japonés con ADN gringo busca nuevo hogar

Los carros son como los hijos, no hay que cortarles las alas y por más que uno los quiera, antes de tenerlos en la casa guardados hay dejarlos rodar, eso lo tiene clarito don Carlos Peña, dueño de un Mitsubishi Jeep.

Sí, leyó bien, estás marcas se unieron y crearon un verdadero todoterreno que combinaba la mecánica de la marca japonesa con la carrocería de la gringa, según nos cuenta el dueño de este lindo modelo del 74 que hoy es el protagonista de nuestro chuzo de la semana.

El carro está bien lindo y lo vende. Cortesía Carlos Peña

El carrito está con toda la pata, pues don Carlos es mecánico y si usted anda en busca de un chuzote de estos, pues ponga cuidado que con una buena oferta, el dueño se lo puede vender.

Pero antes de eso, don Carlos nos contó algo de la historia de estos hermosos modelos, que surgen a partir del acuerdo de dos marcas de carros, una gringa y otra japonesa y hasta Costa Rica tiene que ver con su producción, según el relato del mecánico.

“Luego de la Segunda Guerra Mundial a los japoneses les sobraron muchas partes mecánicas, motores, cajas de cambio, diferenciales y bajo la Mitsubishi, con la licencia de Willys, montaron estos carros”, explicó.

“Aquí le decían el Michu o ‘cosa de hombres’, es un carro todoterreno de verdad, es decir como los hacían antes”, añadió Peña.

Es una verdadera joya, y lo mejor de todo es que son poco comunes, casi nadie lo tiene.

Esta belleza es modelo 72 y tiene todo original

Incluso, este mecánico asegura que los ensamblaban en Costa Rica en un lugar cerca del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

“Les decían el ‘cosa de hombres’ porque son bravos para los trabajos de la finca, eran muy populares en ese tiempo”, añadió.

Peña recuerda que tiene el carrito desde hace unos diez años y está con toda la pata. Claro, él es mecánico. Incluso, sabe de quién era originalmente.

“Era de Allan Rodríguez, ellos estaban en Avenida 10, eran los dueños de una recauchadora y ese carro era de ese señor, se murió, lo tuvo otro señor y luego yo. Pero antes de tener este carro tuve otro”, dijo el mecánico.

Sin embargo, pese a todo, el carrito se podría ir si le sale un buen comprador, pues necesita un carro que le resulte más cómodo.

“Yo me retiré del taller, pero veo carros en mi casa y mi hijo me dio un Land Rover Discovery pero no lo puedo usar porque, ¿dónde lo meto? Necesito liberar la cochera y es que mi esposa tuvo un accidente y ese carro es muy alto y con el otro que tengo, que es un Pick Up, con ese se moja”, explicó.

“Pero estos carros son eternos, son de verdad, los que vendían antes y si alguien ofrece una buena oferta, lo puedo vender”, añadió.

Eso sí, el carro no es original, él le ha modificado algunas cosas, precisamente para comodidad suya y de su familia.

Cortesía Carlos Peña

“Tiene dirección hidráulica, los asientos que tenía se los quité, le puse asiento de Hyunday adelante, los de atrás sí son originales, pienso que uno tiene que adaptar los carros a las condiciones de uno porque a veces se dejan cosas originales y anda uno incómodo”, expresó el mecánico.

Don Carlos autorizó a que se publicara su teléfono por si usted está interesado en comprar el chuzo. Lo puede localizar al 8341-9331.