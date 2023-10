Un video de hace 12 años hizo que un aficionado de Alajuelense viviera un día soñado

Allan Padilla visitó el estadio Morera Soto junto a su familia para recoger su regalo. Foto: Cortesía.

Para Allan Padilla Bendig, un estudiante de ingeniería civil de 24 años, fue una sorpresa gigante cuando hace unos días se topó un video en las redes sociales de Alajuelense, en el que él era el protagonista.

Al ver aquello no entendía cómo un video que tomó su papá en el Morera Soto en el 2011, cuando fueron a ver el partido entre Alajuelense y Los Ángeles Galaxy, fue a dar a la cuenta de los rojinegros.

Más raro era que en la publicación el club preguntaba si alguien conocía al chiquillo que salía pegando brincos celebrando el gol de Pablo Gabas, con el que los ticos derrotaron a los gringos en aquella histórica ocasión.

Resulta que el chiquillo era Allan a los doce años, quien se volvió loco al ver el golazo que clavó el che de tiro libre, dado que les quedó al puro frente pues estaban ubicados en la gradería sur de la Catedral, justo atrás de donde cayó el pepino.

Más allá de saciar la curiosidad, los erizos lo buscaban para invitarlo al estadio y regalarle una camiseta, cosa que consiguió luego de comprobar su identidad, por lo que fue un invitado de honor el domingo en las semifinal del torneo de Copa ante Guanacasteca.

Lo vivido el domingo fue más allá de lo que se imaginó, según nos contó, porque además de la chema, hasta pudo conocer a varios jugadores y le firmaron la camiseta.

“A mi papá (del mismo nombre) siempre le ha gustado la fotografía y andar haciendo videos, en ese video yo estaba chamaquillo y él compró las entradas para el partido del Galaxy. Él tenía una cuenta de YouTube y de pura suerte pudo grabar el gol, él grababa muchas jugadas siempre y pegó el gol, por lo que subió el video inmediatamente.

“El video poco a poco fue agarrando visitas, mil personas, luego dos mil y así fue, pero no lo vieron por mucho tampoco. Recuerdo que una vez lo vi que una página de aficionados de la Liga subió el video, hace unos tres o cuatro años tal vez, la gente lo comentaba y yo comenté que era el chamaco que salía celebrando. Al final no sé cómo en la Liga dieron con el video y lo publicaron”, destacó.

Pablo Gabas saludó a Allan Padilla en el video de su gol al Galaxy. (Sergio)

Padilla practica natación y comenta que fueron unos amigos los que le enseñaron el video, al verlo le tocó demostrar al club que era él a quien buscaban.

“Jamás me imaginé que la Liga lo fuera a publicar, curiosamente recuerdo que poco antes de que lo subieran le había enseñado el video a un compañero de la U, yo lo tenía presente, pero hasta ahí. Fue muy emocionante verlo, se lo mandé a mi familia primero y después ya comenté en la publicación y les mandé un mensaje, al principio no me respondieron, asumo tenía que averiguar si era yo.

“Mi papá había perdido la contraseña de la cuenta de YouTube hace mucho tiempo, pero la logró recuperar con la preguntas de seguridad, entonces etiquetó a la página de la Liga desde allá diciendo que este es mi hijo Allan Padilla, contando la historia y unos 30 minutos después de eso me contactaron”, comentó.

En medio de todo, hasta Pablo Gabas respondió a la publicación en Instagram y los mandó a saludar, porque él también es protagonista de la historia y le quedó un video muy chiva de uno de sus mejores goles.

“Del partido hay cosas que no recuerdo, la verdad, porque estaba más chiquillo, pero de la celebración sí recuerdo que lo viví porque fue un golazo, además que no pensábamos que iba a ser gol porque estaba muy largo y por lo que significaba ese Galaxy con (David) Beckham”, recordó.

Ya una vez que se pusieron de acuerdo, la experiencia en el estadio fue maravillosa, pues además de darle la chema, gracias a que su tata es conocido de Marco Vásquez, vocero de Alajuelense, este se la llevó a los jugadores para que todos se la firmaran y hacer el momento más especial. Fue con sus papás y hermano.

Allan Padilla se pudo tomar fotos con jugadores como Carlos Mora. Foto: Cortesía

“Nos pudimos meter con los jugadores, tomarnos fotos, es una experiencia que nunca había tenido, algo que no había hecho, incluso hasta entre a la cancha y todo, fue increíble, hasta publiqué una foto en Instagram a ras de cancha. Como manudo es un sueño cumplido, no hay nada más allá”, destacó.

Después de semejante experiencia, lo único que Allan espera es ver a su equipo ser campeón en diciembre, pues lograrlo en el torneo que él vivió esta experiencia, ya sería lo máximo.