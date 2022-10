Una fábula japonesa se convirtió en el sello de la celebración de los goles de Aarón Suárez

Aarón Suárez volvió la señal de Naruto su sello personal en sus goles. (Jose Cordero)

Si usted le pone cuidado a la celebración de los goles que hace el volante de Alajuelense Aarón Suárez, se dará cuenta que suele hacer un gesto o símbolo con sus manos que a más de uno habrá dejado bateado con el significado.

Colocar una mano detrás de la otra ponieno el dedo índice arriba de la mano derecha y los dedos de la zurda a la mitad de la otra es un gesto que popularizó un personaje muy famoso de una caricatura japonesa o manga llamado Naruto.

En la popular serie transmitida en más de sesenta países, cuando el protagonista del mismo nombre está a punto de pelear, al tratarse de un ninja, suele hacer esa y otras señas, la cual como fiebre de la serie al manudo le gustó y la adoptó.

Como en La Teja no somos de quedarnos con el clavo de nada, le preguntamos el volante de 20 años de dónde le nació la idea y la historia es bastante curiosa, pues a Aaroncito, como le dicen en el León, es una fábula con la que se identificó.

“Hace como un año empecé a ver la serie y la verdad me gustó mucho, las cosas que le pasaban a Naruto y cómo él reacciona ante esas circunstancias, como siempre lucha a pesar de todo, lo que en parte me motivaba y hasta le digo, me ha ayudado bastante a ver de otra manera la vida, es una celebración que adopté porque me gusta y es un estilo de vida”, explicó el inquieto volante.

La serie trata la historia de un ninja huérfano adolescente llamado Naruto Uzumaki, cuyos padres murieron en el ataque de un demonio llamado el Zorro Demonio de Nueve Colas. Él aspira a convertirse en el Hokage (líder de su aldea) con el propósito de ser reconocido como alguien importante.

Naruto es uno de los animés más populares del siglo XXl. Foto: Naruto Fandom

Dichosamente Suárez no es huérfano, pero su llegada e historia en Alajuelense y cómo ha tenido que irse abriendo paso en el primer equipo ante gente más fuerte o en este caso experimentada podría ser un paralelismo con el personaje japonés.

“La celebración se me ocurrió a mí, nadie me lo sugirió, eso lo hace Naruto como seña para recargar el chakra, que es la energía vital para pelear y desarrollar los poderes que él tiene”, nos explicó como todo un experto del animé del 2002, el cual se basa en un manga de 1999.

Aarón nos dijo que su celebración no ha pasado inadvertida por algunos aficionados que le han comentado que también siguen la serie.

“La gente grande no tanto, los que se me han acercado son gente de mi edad, chiquillos, que como yo conocen la serie y les ha parecido curiosa la celebración”, aseguró.

“Es una celebración que adopté porque me gusta y es un estilo y forma de ver la vida” — Aarón Suárez

A diferencia de otros, el volante no es que sea un gran seguidor de las caricaturas japonesas, pero Naruto, al igual que Dragon Ball, se robó su atención, esta última ya desde pequeño.

En la Liga incluso tiene hasta compañeros con quien comenta los capítulos y la serie, el defensor Ian Smith es otro fiebre con quien comparte este gusto; sin embargo, nos dijo que es un pasatiempo que suele hacer solo en su casa, en Moravia.

Naruto ha sido transmitida en televisión nacional y en cable en diversos canales, actualmente pasa por Warner Channel, quien recientemente compró sus derechos. En el 2007 la serie acabó su emisión en Japón, la cual duró cinco años.

Aarón Suárez ha aprendido a no darse por menos ante ningún gigante. (Rafael Pacheco Granados)

De cara al clásico, es claro que al joven le encantaría celebrar de esta manera, reunir todo su chakra y liberar los poderes por los que la afición manuda, el técnico Fabián Coito y el seleccionador Luis Fernando Suárez confían tanto en él.

“A nosotros (la Liga) cada reto nos ha ayudado a levantarnos más fuertes, todos tratamos de dar lo mejor por la institución y creo que en este momento todos estamos fuertes anímicamente, pero al final lo más importante es el día del partido, hacerlo bien y las ocasiones que tengamos concretarlas, estar muy claros”, agregó.

Justo ahora es el momento para que Suárez libere ese poder interior y como Naruto ser el héroe de su propia historia.