Una gloria del Saprissa critica con todo al portero Kevin Chamorro

El exportero de Saprissa, Marco Antonio Rojas, uno de los mejores que ha tenido la institución morada en su rica historia, criticó con fuerza al guardameta morado Kevin Chamorro y le achacó la culpa en los goles que metió el Philadelphia Union a los morados, por la Copa de Campeones.

Para Marco Antonio Rojas, Kevin Chamorro ha fallado. (MAYELA LOPEZ)

Saprissa perdió 6 a 5 en tiempo extra con los norteamericanos y Rojas considera que los goles fueron culpa de Chamorro, aunque suavizó un poco sus declaraciones. Chamorro es titular indiscutible en la formación de Vladimir Quesada por encima de Esteban Alvarado y el joven Abraham Madriz.

A Rojas le preguntaron en ESPN, que si dejaría a Chamorro de titular.

“Antes usted fallaba lo quitaban, ahora usted puede fallar y lo siguen poniendo. Si está fallando dejémoslo sentado y pongamos a otro”, dijo al sitio especializado en deportes.

LEA MÁS: Fedefútbol tratará de que Horacio Elizondo se mantenga en la Comisión de Arbitraje

Le preguntaron específicamente sobre de quién era la responsabilidad en las anotaciones de los gringos.

“Podría decir que todos (fueron responsabilidad de Kevin Chamorro), pero no lo voy a matar tanto, el primero que le meten aquí en San José, porque está en posición viendo afuera y no en posición de salir a buscarla y está en el área pequeña, ahí no hay compañeros ni nada, hay que salir por la bola”, comentó.

“Nosotros no tuvimos entrenadores de portero, pero al menos yo hacía trabajos específicos y hay que saber dirigir, no es regañar ni eso y hay que saber qué posición tomo yo dentro del liderazgo, porque vea el último gol con el que pasa Philadelphia “, añadió Rojas.

“¿Qué se hizo el del primer palo? Yo hubiera puesto uno en el área para que cortara la bola rastrera y a muerte todos con la colocación, ya ellos habían hecho tres tiros de esquina muy parecidos y pasa por todo el marco hasta que se encuentra uno que la tira y la cambia, el defensa de atrás se despista ¿Entonces que están haciendo? Ahí es uno contra uno y a muerte”, dijo.

Saprissa vuelve a la cancha este domingo a las 4 de la tarde para enfrentar a un crecido San Carlos, segundo puesto en la tabla.