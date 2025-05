Una leyenda del Saprissa resumió en una palabra el trabajo de Sergio Gila en la S

Los números del Saprissa en la presente temporada respaldan el cuestionable trabajo de Sergio Gila en el equipo morado. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Los números del Saprissa en el Clausura 2025 dejaron al descubierto, una vez más, el cuestionable trabajo de Sergio Gila como gerente deportivo del equipo morado.

Ha pasado casi una semana, desde que los morados cayeron contra los liguistas en el cierre de la fase final del campeonato y los aficionados siguen reclamando la salida de Gila, a quien señalan como uno de los responsables de la pésima temporada de los saprissistas.

Uno de los principales cuestionamientos que se le hace al español son las contrataciones que hizo para el Clausura 2025, que llegaron con altas expectativas, pero que a la hora de llegada rindieron poco.

Para este torneo, Gila contrató a Sabin Merino, Nicolás Delgadillo, Marvin Loría, Gerson Torres y Sebastián Acuña.

De acuerdo con datos de la Unafut, Merino hizo 1 gol (el 9 de febrero, en el clásico nacional) y sumó 455 minutos. Delgadillo anotó en dos ocasiones y jugó 715 minutos y Loría la envió al fondo en 6 ocasiones y 900 minutos.

Acuña fue de los más regulares dentro del cuadro morado. Anotó un gol y sumó 1.656 minutos; mientras que Gerson también hizo un gol y jugó 1.225 minutos.

Los morados ganaron la categoría sub-12. Foto cortesía Brendy Núñez. (brendynh_foto/brendynh_foto)

En palabras de la dirigencia morada, se armó a la planilla más cara de la historia, para hacerle frente a los torneos locales e internacionales y fuera de Tiquicia, el Sapri disputó la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf, en donde quedaron eliminados al enfrentarse al Vancouver de Canadá.

Pero la sapricrisis no solo se dio en el primer equipo morado. Recordemos que en enero, la dirigencia morada informó que el equipo femenino no volvería a competir en primera división y a nivel de divisiones menores, los moraditos solamente lograron cosechar un título.

Los chiquillos de la categoría Sub-12 sacaron la cara por los morados, porque en las demás divisiones, Alajuelense arrasó con los títulos de las divisiones Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-17 y Sub-21. Cartaginés se dejó el título de la categoría Sub-19.

Una palabra

El exjugador saprissista Carlos Solano fue muy crítico con lo que pasó en el club en los últimos meses.

“Solamente hay una palabra para evaluar todo lo que ha pasado: es evidente el fracaso de Gila, así de sencillo y es claro que no puede estar más en Saprissa. La gestión de Gila suma un fracaso tras otro, en todas las divisiones y no da la cara”, destacó.

Los refuerzos que trajo el español para el Clausura 2025 dieron de qué hablar. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Para el exgoleador morado, hay que analizar un tema importante, sobre la llegada de Gila y de otros dirigentes españoles al club tibaseño.

“El hecho de que hayan llegado españoles, no ha sido favorable ni para Saprissa ni para el fútbol de Costa Rica. La forma de trabajar, de ver jugadores por video ya no se usa, eso pasó de moda hace muchos años y no ha solucionado nada.

“Para mí, en las ligas menores es donde se debe luchar aún más y Juan Carlos Rojas lo sabe, es tener a los mejores técnicos, para nutrir a los jugadores que deben subir al primer equipo y no solo tener buenos entrenadores, es contar con un equipo que pueda hacer un abordaje integral y no puede ser que estemos fallando en áreas donde hemos sido privilegiados siempre”, afirmó.

Solano recordó que él salió a los 13 años de Turrialba y en su tiempo, Ricardo Saprissa iba a buscar a los jugadores a cualquier rincón del país y esta es una práctica que para él, se debe repetir.

Carlos Solano, exjugador del Saprissa no se guardó nada para cuestionar el trabajo del europeo. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

“Es bueno tener a Vladimir, ir volviendo a las raíces, tener gente dentro de la institución que conozca el ambiente, que inculque los valores del club, porque los extranjeros lamentablemente no han aportado mucho”, destacó.

