Una nueva lesión dejó fuera del torneo al volante Kevin Cabezas

El mediocampista Kevin Cabezas, del Municipal Liberia, volvió a pasar por el quirófano y se perderá lo que resta del torneo de Clausura 2026.

El jugador de 25 años dio a conocer en sus redes sociales que tuvo que someterse a una nueva operación y decidió cerrar su ligamen con el equipo aurinegro, priorizando su recuperación.

Recordemos que en setiembre del 2024, Cabezas sufrió una fractura de tibia y peroné, cuando era jugador de Alajuelense, y desde entonces ha vivido tiempos difíciles.

El volante Kevin Cabezas reveló que pasó de nuevo por el quirófano. Foto: archivo.

La operación de Kevin Cabezas

Esto contó el jugador sobre su nueva operación:

“En realidad no estaba al 100 por ciento, tenía un problema en los dedos, en los que ellos se hacían en garra, pero asociaron este tema a un problema de nervio.

“Pero al final aprendí a convivir con eso; con el paso del tiempo, aprendí a sentirme bien en el día a día y así continué.

“Hace unas semanas, en un entrenamiento tuve un golpe bastante fuerte con un compañero justo en la fractura vieja, aunque ya estaba consolidada, y me dieron un diagnóstico de un par de días, que era solo un golpe y que con los días iba a sentirme mucho mejor.

“Pero en realidad, no me sentía bien, así que busqué una segunda opinión. Fui con otro doctor y él me dijo dos cosas: tenía una fisura, una refractura que tuvo un golpe tan fuerte, incluso teniendo ese pedazo de metal ahí.

“Y el otro tema fue que él vio mi secuela y me diagnosticó con un síndrome compartimental posterior, que es como que ciertas partes del músculo se murieron y hacía que mis tendones se retrayeran y mis dedos se hicieran como garra. Entonces, me dio una solución, que era una cirugía que llevaba de 3 a 4 meses para ya estar compitiendo a full, y justo calzaba que terminaba mi contrato con el Municipal Liberia.

“En el club me dieron dos opciones: que me recuperara de la fisura y terminara el torneo así, y que al final definían si continuaba o no; o que si quería operarme, podía hacerlo por mis medios y que cada quien se fuera por su lado.

“Tomé la decisión de hacerme la cirugía; la verdad, no puedo estar más contento, más feliz, ver cómo mis dedos funcionan como deberían y volveré con más fuerza”, relató.