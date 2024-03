Una periodista y madre hará historia en una velada boxística de nuestro país

Por primera vez en Costa Rica, una velada boxística tendrá a una mujer como anunciadora de los combates, un hecho que hará más atractiva e interesante la actividad.

Se trata de la periodista y mercadóloga, Milagro Solano, quien a sus 34 años está muy entusiasmada con la oportunidad que se le presenta este sábado 23 de marzo en Escazú.

Milagro Solano será la primera mujer anunciadora de una velada boxística. (Cortesía )

Los anunciadores de boxeo son los que presentan a los pugilistas en el ring, y al finalizar la pelea, cuando no hay nocaut, toma la mano de cada combatiente y anuncia la decisión de la pelea.

Solano estará este sábado en el Centro Cívico de Escazú en la cartelera organizada por Marvnation Latam, que implican siete peleas, a partir de las 2 de la tarde. La entrada es gratuita, y el evento será transmitido por TD Más.

La Teja conversó con “Mila” sobre la experiencia que tendrá.

-¿Cómo la buscaron a usted para que fuera la anunciadora?

- Me buscó Rafael Soto (director de Marvnation), somos amigos y estaban buscando una chica con ciertas características y no la encontraban, de pronto me dijo, entre broma y broma, que si me interesaba, pues la mujer se está abriendo campo en diferentes mercados y que no había anunciadoras. Me llamó la atención, no me lo pensé, le dije, ‘¿qué tengo que hacer?’.

- Entonces, ¿de una vez dijo que sí?

- Me encantó el tema porque se trata de empoderar a la mujer, de abrir brecha en esos ámbitos. Ni lo pensé porque me encanta el concepto. Me dijo: ‘mándeme un video suyo haciendo un anuncio de una pelea’. Entonces me metí a Google, vi estilos, oí diferentes locuciones y me inventé un personaje para la velada. Yo no era la primera opción, había otras chicas talentosas pero decidieron darme la oportunidad a mí. Repito, me encantó, porque es utilizar el talento, la femineidad, pero más profesional, más fuerte.

Milagro Solano cuenta que su hija, Zoé,hizo un video presentando una pelea de Yokasta Valle. (Cortesía )

-Usted como periodista tiene algún entrenamiento para hablar en público, pero, ¿está nerviosa?

- Por supuesto, me dan nervios por qué se que habrá muchos ojos puestos en mí, van a ver el nuevo formato y sé que es un día especial porque vamos a estar rompiendo estereotipos y tabúes. Siempre sigo un mantra que es: ‘lo que sea, hágalo, aunque tenga miedo’.

Hoy justo termino de formar el personaje, que tiene una dicción distinta, una entonación diferente, esa construcción del personaje si es que gusta, si es que calza, tengo que ir moderándolo y solo la experiencia y el escenario me lo pueden dar.

-¿Cómo es ese personaje?

- El personaje de la presentadora es una mujer segura de sí misma, que sabe lo que hace, en esencia es su femineidad que se traduce a una sensualidad, se ve bien frente a la tarima. No se trata de sexualizar a la mujer, es potenciar la parte femenina, ella es fuerte, segura, enérgica.

-¿Le gusta el boxeo como aficionada, suele ir a las veladas o verlas por tele?

- Sí, me gusta, sí sigo las peleas por televisión frecuentemente.

-¿Qué le dijo la familia del asunto ?

Milagro Solano con su novio Germán Chaves quien la apoya en todo. (Cortesía )

- Tengo pareja (German Chaves) y al primero que le cuento es a él y lo que se imaginó es que iba a salir a anunciar con rótulos, como las chicas que salen entre cada pelea y me dijo, ‘no te veo allí, como que no va con tu ideología’ . Le tuve que explicar de qué se trataba y me dijo que tengo toda la capacidad.

Además, tengo una hija de tres años que empezó a hacer una presentación de una pelea de Yokasta Valle, fue bonito porque en la construcción del personaje y en la narrativa ha estado inmersa y eso para mí es interesante porque puedo demostrarle a ella con un ejemplo, que las mujeres podemos hacer todo, que no hay obstáculos que nos limite. Si queremos ser presentadoras de boxeo, lo podemos hacer con disciplina y planificación.

-Usted es la primera anunciadora de boxeo en Costa Rica, pero, ¿tiene conocimiento de alguna otra a nivel internacional?

Milagro Solano se siente preparada para el reto, pero a la vez nerviosa. (Cortesía )

- No existen a nivel mundial. La única que hay es de la WWF.

- ¿Esa circunstancia le impacta más?

- Claro, es esa responsabilidad la que me da nervios porque socialmente es algo machista, por ejemplo, si algo sale mal van a decir, “no más una mujer en estas cosas”. Siento la responsabilidad por hacer bien las cosas, por abrir brecha y demostrar que las mujeres tenemos talento en cualquier campo.