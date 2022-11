Una sarchiseña la rompe con el Jeep de sus sueños

Doña Viviana es una mujer todoterreno conduciendo su Jeep. Cortesía.

El organizar una fiesta de cumpleaños despertó en Viviana Chaves una pasión por la marca Jeep, al punto que al día de hoy es la feliz dueña de un Jeep CJ-5, del año 1964.

Esta vecina de Sarchí adquirió su carrito hace dos años, pero pudo disfrutarlo hasta el 2021, pues cuando lo consiguió estaba tan deteriorado que pasó cerca de un año restaurándolo.

Ella, al igual que su esposo Ronny, comparten el amor por esta marca de vehículos norteamericana y la orgullosa señora nos contó cuántas alegrías le ha deparado el conseguir este carrito.

“El conseguir este carro fue un sueño hecho realidad, es un carro diferente a los que había conducido, pero andar en él me encanta, me quita el estrés y me demuestra que como mujer no tengo obstáculos para conducir un carro que a veces es difícil de manejar, por sus características”, aseguró.

Jeep CJ5 del año 64, propiedad de doña Viviana Chaves. Cortesía.

Pasión

Doña Viviana tiene 34 años de casada y un día sintió curiosidad, porque no le conocía a su marido ningún hobby.

“Nos casamos muy jóvenes y en ese entonces, en nuestros planes no estaban adquirir los Jeep. A Ronny le quería organizar una fiesta de cumpleaños, pero que fuera temática y ahí nos dimos cuenta de que no tenía ningún hobby y luego de eso, unos amigos nos invitaron a ir a una muestra de carros y eso despertó el amor por esta marca.

“Comenzamos ir a grupos y hace ocho años se adquirió el primer Jeep de la familia, el que es de mi esposo y de inmediato le dije que quería uno y comenzamos la búsqueda para el mío”, recordó.

En un carnaval de fin de año vio un Jeep como curvo y se enamoró, lo vio muy acogedor y comenzaron a buscarlo.

Para encontrarlo, recurrieron a Internet o cuando salían ponían atención en la calle a ver si encontraban uno, viendo carros en venta en las cocheras. Al final encontró el carro de sus sueños en Piedades de San Ramón, se lo compraron a un sacerdote (no recordó el nombre).

“Los ‘jeeperos’ siempre andamos buscando carritos y luego de buscar lo encontramos, pero estaba muy deteriorado, así que estuvo en el taller cerca de un año para poderlo restaurar, porque necesitaba reconstruirse de cero”, afirmó.

Al Jeep hubo que restaurarlo desde cero. Cortesía.

La transformación

Al Jeep había que entrarle desde cero y el deseo de doña Viviana era que se conservara lo más original posible.

“El color original del carro era azul y la gente esperaba que lo pintara de rosado o algo así, pero me encanta el color verde Tiffany (color registrado por la empresa de joyería Tiffany & Co.).

“Tiene tres marchas, no posee dirección hidráulica, los asientos son negros, tiene capacidad para cuatro o cinco personas, tiene una capa trasera que es de color negro y las llantas tienen detalles en color blanco y verde Tiffany. No tiene radio, sino que lo conecto por Bluetooh para escuchar mi música favorita, me encanta Christian Nodal”, afirmó.

Chaves aseguró que ellos vigilaban el proceso de restauración, que estuvo a cargo de un señor llamado Francisco, quien se encargó de la pintura y Jean Carlo Calvo les echó el hombro con la carrocería.

“El carro me lo dieron para el Día de la Madre del año pasado. Me sentía muy contenta, por saber que podía tener un carro como estos, yo ya sabía manejar, pero estos carros son un poco complejos, pero me encanta, con él salgo a hacer mandados, voy a exhibiciones.

“La gente nos vacila, porque cuando vamos a exhibiciones mi esposo va en su carro y yo en el mío y nos preguntan por qué no vamos en un solo carro. Pero la verdad estoy enamorada de este Jeep y me gusta mostrarlo donde voy”, dijo doña Viviana, que forma parte del grupo Willys Pasión Costa Rica.