Una selección se queda sin técnico a menos de dos meses del inicio de la Copa del Mundo

Hervé Renard fue destituido de su cargo como seleccionador de Arabia Saudita, menos de dos meses antes de que empiece el Mundial de fútbol de Norteamérica, en el que el combinado asiático será rival de España y Uruguay.

Renard, de 57 años, había regresado para una segunda etapa como seleccionador a finales del 2024, y dirigió al equipo durante el último Mundial, en Catar 2022.

Preguntado por la AFP si podía confirmar la información de su cese avanzada por la emisora francesa RMC, el técnico francés respondió afirmativamente.

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Hervé Renard fue destituido de la Selección de Arabia Saudita, a dos meses del inicio de la Copa del Mundo. Foto: AFP.

“Así es el fútbol... Arabia Saudita se ha clasificado siete veces para el Mundial, dos de ellas conmigo. Y solo hay un entrenador que haya hecho las eliminatorias y el Mundial, y fui yo en 2022. Al menos me queda ese orgullo”, añadió el técnico.

Una hazaña

Renard también estará para siempre en la historia del fútbol saudita al lograr una de sus mayores gestas, la victoria 2-1 contra Argentina en el primer partido del Mundial de Catar, que luego ganaría la Albiceleste de Lionel Messi.

Luego de esa cita, en el 2023, Renard abandonó el seleccionado saudita para hacerse cargo de la selección francesa femenina, pero tras ser despedido por el mal papel de las Bleues en los Juegos de París (eliminadas en cuartos de final) regresó a Arabia Saudita para llevarla al Mundial de Norteamérica, sustituyendo al italiano Roberto Mancini.

Arabia Saudita, con Renard en el banquillo, derrotó a Argentina en la Copa del Mundo de Catar 2022. Foto: AFP. (KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)

Con contrato hasta después del Mundial, Renard ha sido cesado pese a haber conducido a los Halcones Verdes a una tercera fase final consecutiva.

En este Mundial, Arabia Saudita será rival de España y Uruguay en el grupo H, que completa Cabo Verde.

En la primera fase, Arabia Saudita debutará contra Uruguay el 15 de junio en Miami y seis días después jugará contra España en Atlanta.