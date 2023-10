Una vez más, Lionel Messi estará en el centro de la polémica cuando se entregue el Balón de Oro

Este lunes 30 de octubre, la leyenda del crack argentino, Lionel Messi puede hacerse más grande de lo que ya es, pues podría ganar su octavo Balón de Oro.

Messi puede ganar otra vez el Balón de Oro. (JuanJo Martín)

Messi es el favorito de muchos para llevarse el prestigioso balón pues guió a la Selección de Argentina a ganar su tercera Copa del Mundo en Qatar, en diciembre del 2022. Sin embargo, esta entrega no está exenta de polémica, pues algunos aseguran que no la merece por no jugar más en el máximo nivel en Europa.

De hecho, el argentino estará presente en la ceremonia, han afirmado diferentes medios de comunicación.

La ceremonia de premiación será transmitida por ESPN y por Star + a partir de la 1:30 de la tarde y finalizará cerca de las 3:15 de la tarde y brindarán una emisión superespecial del prestigioso premio que entrega la revista France Football.

También están nominados, Emiliano “Dibu” Martínez, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Karim Benzema, Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Vinicius Jr, Robert Lewandowski, Kylian Mbappe y Luka Modric, entre otros.

El segundo lugar en cuanto a balones de oro ganados es Cristiano Ronaldo con cinco, pero no está en la lista de nominados.

Desde 2016 hasta la actualidad, son 180 periodistas de todo el mundo los encargados de emitir su voto para que a la postre haya un vencedor en la rama masculina. Respecto al Balón de Oro femenino, son 50 periodistas especializados en el deporte los que eligen a la mejor jugadora del mundo y lo entrega la revista francesa France Football.