Unafut admite error tras presentar calendario y consideró suspender la presentación

José Carlos Loaiza, director ejecutivo de la Unafut, dio la cara este viernes luego de que modificaron, en menos de 24 horas, el calendario del Apertura 2025.

José Carrls Loaiza admitió el error. (Albert Marín/Albert Marín)

Unafut dio a conocer el calendario este jueves 4 de julio al mediodía, pero este viernes 5 de julio, en horas de la mañana, lo modificaron por errores en la conformación de la primera versión. Hubo 13 cambios de localía y 25 partidos que cambiaron totalmente.

LEA MÁS: ¿Recuerda el calendario que presentó Unafut? Pues olvídelo, porque le hicieron un montón de cambios

Loaiza se percató del error antes de la presentación, pero muy tarde, pues ya la conferencia estaba a punto de empezar. Pensó hasta en cancelar la actividad, pero al final se llevó a cabo.

“Me di cuenta ayer (jueves). Cuando me fui al hotel donde era la actividadtemprano vi un error con las jornada 1 y 6 (se repetían), eso me alertó. No sé si era mejor cancelar el evento”, aceptó.

Cartaginés ya no será local en la primera jornada. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

“Cuando terminó la presentación, llamé a la empresa para ver cómo arreglábamos la situación, eran pocos partidos, pero al momento de cambiarlos, como todo va cuadrado, se afectan más partidos”, explicó Loaiza.

LEA MÁS: Unafut define la cantidad de equipos que jugarán el torneo y revela el formato

José Carlos Loaiza ya sabía del error cuando hizo la presentación. (Jorge Navarro./Jorge Navarro.)

Al final, este viernes a primera hora, en un comunicado, la Unafut informó del cambio, presentó un nuevo calendario y Loaiza hizo un recorrido en medios radiales aclarando el asunto y dando la cara.