Unafut anuncia actividad en la que aficionados podrán retar a periodistas y exjugadores

Unafut sorprendió al anunciar que para diciembre prepara una actividad en la que muchos aficionados podrán participar y conocer a leyendas del campeonato nacional.

El Media Day de las semifinales no solo contará con la tradicional actividad con la prensa deportiva, los clubes clasificados y exjugadores, sino que ahora habrá una cuadrangular en la que habrá dos equipos de periodistas, uno de leyendas y otro de aficionados.

El Media Day de las semifinales contará con una cuadrangular entre equipos de periodistas, exleyendas y aficionados. (Prensa Unafut/Prensa Unafut)

“Los aficionados que asistan podrán disfrutar de diferentes actividades y dinámicas organizadas en los stands de los patrocinadores, así como de la oportunidad de fotografiarse con el trofeo oficial de Liga Promerica”, informó Unafut sobre el evento que tendrá las típicas conferencias de prensa con diversos integrantes de los equipos semifinalistas.

Se informó el método mediante el cual los aficionados podrán formar parte del equipo que conformen en esa cuadrangular.

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“Los aficionados tendrán la oportunidad de participar en un draft de selección, para lo cual deberán enviar un video al Instagram oficial de UNAFUT en el que demuestren sus habilidades futbolísticas antes del viernes 20 de noviembre”, indicó el ente, que además reveló que dicho cuadro será dirigido por Alonso Solís.

El Media Day de semifinales se llevará a cabo en el Complejo Deportivo Cibeles desde el mediodía hasta las 6 de la tarde con entrada gratuita y estará abierto al público el próximo martes 8 de diciembre.