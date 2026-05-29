Unafut reacciona a las críticas y esto hará con el Torneo de Copa

Todo está listo para la temporada 2026-2027 del campeonato de la primera división y la Unafut aprobó una serie de cambios, para el desarrollo de los torneos de Apertura 2026 y Clausura 2027.

Este jueves, la asamblea de presidentes de la organización tomó una decisión, con respecto a los torneos que se realizan a lo largo del año.

La Supercopa se mantendrá en su formato original y hay una decisión importante con respecto al torneo de Copa.

Saprissa fue el último ganador del torneo de Copa. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

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La decisión sobre el torneo de Copa

Esto decidieron los presidentes de los clubes de primera división, acerca del desarrollo del torneo de Copa, que enfrenta a equipos de la máxima categoría y la Liga de Ascenso:

- Torneo de Copa: se acordó no realizar la competición durante esta temporada, por lo que tampoco se jugará la Recopa.

- Supercopa: Se mantendrá el formato de disputa entre el campeón del Apertura versus el campeón del Clausura. En caso de que un mismo club obtenga ambos campeonatos y además finalice como líder de la tabla acumulada, no será necesario disputar la Supercopa. Sin embargo, si otro club concluye como líder de la tabla acumulada, sí se llevará a cabo el juego.