Uno de los colaboradores de Unafut llora la pérdida de una de sus personas más especiales

Uno de los colaboradores de Unafut llora la pérdida de un ser querido.

Este sábado, la organización que regula la primera división informó el fallecimiento de doña Flora Cordero Picado, abuela de Allan Fernández, uno de los encargados de prensa de Unafut.

El anuncio se hizo a través de las redes sociales de la liga.

Allan Fernández, encargado de prensa de Unafut. Foto: Facebook Heredia por media calle deportes. (Foto: Facebook Heredia por media calle deportes./Foto: Facebook Heredia por media calle deportes.)

Nota luctuosa de la Unafut

Este es el mensaje que Unafut le dedicó a su compañero:

“La Unión de Clubes de Fútbol de Primera División, por medio de su asamblea general, junta directiva, fiscalía, órganos, comisiones y personal administrativo; lamentan profundamente el fallecimiento de la señora Flora Cordero Picado, Abuela de Allan Fernández, colaborador de Unafut.

“Nos unimos en solidaridad con sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias”.