Uno de los colaboradores de Unafut llora la pérdida de una de sus personas más especiales

Este sábado, Unafut lamentó el fallecimiento del pariente de uno de sus colaboradores

Por Yenci Aguilar Arroyo

Uno de los colaboradores de Unafut llora la pérdida de un ser querido.

Este sábado, la organización que regula la primera división informó el fallecimiento de doña Flora Cordero Picado, abuela de Allan Fernández, uno de los encargados de prensa de Unafut.

El anuncio se hizo a través de las redes sociales de la liga.

Foto: Facebook Heredia por media calle deportes.

Nota luctuosa de la Unafut

Este es el mensaje que Unafut le dedicó a su compañero:

“La Unión de Clubes de Fútbol de Primera División, por medio de su asamblea general, junta directiva, fiscalía, órganos, comisiones y personal administrativo; lamentan profundamente el fallecimiento de la señora Flora Cordero Picado, Abuela de Allan Fernández, colaborador de Unafut.

“Nos unimos en solidaridad con sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias”.

Foto: Facebook Unafut.
Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

