Herediano y Cartaginés de luto por el fallecimiento de un querido exjugador

En dos clubes grandes del país hay luto por la muerte de un exjugador, como lo es Marco Antonio “El Camello” Núñez Alfaro, quien en vida fue futbolista del Club Sport Herediano y también del Cartaginés.

El Camello fue jugador de dichas instituciones en los años de los setentas, además de jugar con Limón.

En el 2024, los brumosos le rindieron un homenaje al jugador con una camisa retro conmemorativa de la época en la que fue jugador, con lo que se puede apreciar la estima que le tenían.

El también exjugador Ricardo Chacón escribió un sentido mensaje por su partida.

“Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de Marco Antonio “El Camello” Núñez Alfaro, quien fue futbolista del Club Sport Herediano, Asodeli y Club Sport Cartaginés en los años 70’s, pero por encima de eso tío, vecino y un entrañable ser humano al que hemos querido profundamente como un hermano mayor, hombre bueno, como hijo, hermano, padre, esposo y abuelo, pero sobre todo amigo y una persona excepcional. Como te voy a extrañar tío Nito, de manera muy especial cuando te invitaba a ver el fútbol internacional y disfrutábamos tanto haciendo comparaciones odiosas, como te reías, me quedo con esa sonrisa de una persona tan buena, especial y que definitivamente tuvo una vida con propósito. Que descanses en paz, siempre estarás en nuestros corazones y nuestros mejores pensamientos", publicó en sus redes.

