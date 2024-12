Uno de los pilares en la defensa del Cartaginés vive un dilema sobre su continuidad en el club

William Quirós, defensor del Cartaginés está en un dilema sobre su continuidad en el club brumoso. Cortesía.

Uno de los jugadores claves en la defensa del Cartaginés vive un dilema de cara al torneo de Clausura 2025.

William Quirós, zaguero de 30 años, quedaría libre al finalizar la presente campaña y en el club brumoso ya le hicieron una nueva oferta; sin embargo, hay un punto en el nuevo ofrecimiento de la dirigencia blanquiazul que no convence del todo al jugador.

Según supo La Teja, a Quirós lo quieren renovar con una rebaja significativa en su salario. Este miércoles hubo una reunión con el jugador y los dueños del club, en la que le hicieron ver las intenciones al defensor.

“William tiene ocho años de estar en Cartago, creemos que hizo un buen torneo, lamentablemente no se logró el objetivo de clasificar, pero nunca se ha puesto en tela de duda su profesionalismo.

“Hace unas semanas tuvo un virus, que lo mandó al hospital y apenas se recuperó volvió a jugar, el estar enfermo obviamente frenó su rendimiento, pero está feliz en Cartago”, destacó una fuente, que pidió el anonimato.

El jugador pidió unos días a la dirigencia para valorar la nueva oferta que le hicieron. Además de Quirós, a otros jugadores que les vence el contrato en este mes son a Dylan Flores, Diego González y a Bernad Alfaro.

La Teja intentó conocer la posición de la dirigencia brumosa, pero al cierre de la nota no respondieron nuestras llamadas ni mensajes.

A Keysher Fuller la cuerda en Cartago le duró para el presente torneo. Prensa CSC.

Comenzó la limpia

El que Cartaginés no clasificara a las semifinales del torneo de Apertura comenzó a tener consecuencias a lo interno del club y este miércoles, el equipo brumoso anunció la salida de cuatro jugadores, cuyos contratos finalizaban una vez que concluyera el certamen.

Se trata del portero Darryl Parker y los jugadores Keysher Fuller, Fred Cedeño y Víctor Murillo.

“Les agradecemos a todos la entrega y compromiso mientras vistieron nuestra camisa”, citó el equipo de la Vieja Metrópoli en sus redes sociales.

Esta es la primera noticia oficial que se da en el equipo, luego del papelón que protagonizó ante Sporting el domingo anterior. Los brumosos desaprovecharon la derrota de Herediano para avanzar a semis, al ser goleados 6-2 en la última jornada.

De momento, se desconoce qué pasará con el cuerpo técnico. El lunes, el presidente del equipo, Leonardo Vargas, habló del golpe que se llevaron en la jornada 22.

“El golpe fue muy duro, siento pena y vergüenza con la afición, sobre todo con la gente que nos acompaña al estadio, ya sea de casa o de visita.

“Uno cree que hace el trabajo de la mejor manera, en las condiciones en las que está el Cartaginés, pero no alcanzó, teníamos todo para clasificar y no lo hicimos y es un fracaso. No me gusta usar esa palabra, porque uno trabaja todos los días para buscar resultados, pero las cosas no se dieron como las planeamos y asumimos nuestra responsabilidad”, expresó.