Uruguay empata 1-1 contra Arabia Saudita en su debut en el Mundial 

Uruguay empató 1-1 con Arabia Saudita en su debut en el Mundial de Norteamérica, a pesar de un gran segundo tiempo que hizo pensar a la Celeste en una remontada.

Los sauditas enmudecieron a los numerosos aficionados uruguayos en el Hard Rock Stadium de Miami al abrir el marcador con un disparo del central Abdulelah Al Amri (41′).

Un gol del extremo Maximiliano Araújo en el minuto 80′, en pleno acoso de Uruguay, hizo pensar en una victoria para la selección sudamericana, pero una gran actuación del portero saudita, Mohamed Al Owaiss, amarró el empate para los suyos.

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Arabia Saudita y Uruguay empataron 1-1, este lunes. Foto: AFP. (EVRIM AYDIN/Anadolu via AFP)

Tras el empate de España (0-0) contra Cabo Verde en el primer partido del grupo H, Uruguay pareció querer demostrar uno de los tópicos del fútbol: nunca es fácil debutar en un Mundial.

Un juego de dos caras

Los hombres de Marcelo Bielsa pagaron cara una mala primera parte en la que estuvieron casi irreconocibles: imprecisos, lentos y sobre todo faltos de intensidad.

Enfrente, Arabia Saudita, con líneas bien juntas, supo cerrarse atrás y aprovechar los 10 últimos minutos del primer tiempo para amenazar con poner su grupo patas arriba.

Luego del descanso, un Uruguay mucho más parecido a sí mismo entró a morder y sometió a su rival a un asedio permanente.

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El delantero Matías Viñas lo intentó una y otra vez sin acierto, ayudado por el extremo Agustín Canobbio, sustituto de un Darwin Núñez desaparecido.

La Celeste lo intentó por tierra y por aire, y tras el gol de Araújo, atento para cazar un rechace tras un testarazo de Viñas, parecía tener la victoria al alcance.

Pero una gran actuación de Al Owaiss, un muro frente a los disparos de Brian Rodríguez y Federico Valverde en los minutos finales, lo impidió.