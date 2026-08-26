Vea a Mario Segura criticar a Saprissa como pocas veces lo había hecho

El periodista Mario Segura es una figura históricamente muy ligada al Saprissa, equipo del que fue muy cercano por todos los años que trabajó en canal 7, por eso sorprendió escucharlo con críticas muy duras contra el club tras la derrota contra el Inter San CarlosInter San Carlos.
En el programa los Once titulaes de FUTV, el veterano periodista no se anduvo por las ramas para señalar algunas cosas que no le gustan del Monstruo y señaló a figuras como Newton Williams, Kendall Waston y Hernán Medford.
“Newton desapareció, de un momento a otro ya no hace goles y, además, qué cansado ver a Kendall Waston de centro delantero, tirarlo ahí en los últimos minutos a ver si acaso. La gran novedad de Saprissa es Kendall Waston de nueve, ¡por favor!
“Eso es un libreto muy agotado, ya esa película la sabemos todos. Cuando creí que Saprissa iba realmente a levantar, a convencer y hacer felices a todos los morados, vean lo que pasa. El resultado es una bofetada para Saprissa”, comentó.
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Don Mario hasta le mandó un mensaje al Pelícano para que mejor se dejara de reclamos y quejas y pusiera a su equipo a jugar.
“Que no se anden con esos cuentos de malas leches, ni esas varas, es que no, no, hablen en la cancha, por favor. No te pitaron un penal, anote entonces por lo menos un gol para mantener el invicto”, tiró bravo.