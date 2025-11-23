Vea el impresionante gol que marcó Cristiano Ronaldo este domingo

Cristiano Ronaldo sigue imparable y este domingo se lució con un golazo, en un encuentro entre su equipo, el Al-Nassr, y el Al Khaleej.

El club del delantero portugués goleó al rival, con marcador 4-1, y el Bicho apareció al 96 para marcar un espectacular gol de chilena.

De esta manera, el Al Nassr mantiene su buena racha en la Saudi Pro League y el equipo de Jorge Jesús se consolida, con ocho victorias en ocho jornadas.

El gol de Cristiano Ronaldo

Joao Félix abrió el marcador al 39 y tres minutos después, Wesley Gassova amplió la ventaja con un disparo colocado desde fuera del área.

El Al Khaleej reaccionó en los primeros minutos de la segunda parte y al minuto 47, Murad Al-Hawsawi marcó con un zurdazo. Sadio Mané hizo el tercero para el Al-Nassr al 77.

Cristiano Ronaldo anotó un golazo con su club, el Al Nassr. Foto tomada de X OneFootball. (Foto tomada de X OneFootball./Foto tomada de X OneFootball.)

Este es el gol número 955 del delantero portugués y con la amplia victoria, su equipo se mantiene en el primer lugar, con 27 puntos y parte como candidato favorito al título.