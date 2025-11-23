Deportes

Vea el impresionante gol que marcó Cristiano Ronaldo este domingo

El delantero Cristiano Ronaldo se lució con un espectacular gol de chilena en el minuto 96, sellando la goleada 4-1 del Al-Nassr ante el Al Khaleej

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Cristiano Ronaldo sigue imparable y este domingo se lució con un golazo, en un encuentro entre su equipo, el Al-Nassr, y el Al Khaleej.

El club del delantero portugués goleó al rival, con marcador 4-1, y el Bicho apareció al 96 para marcar un espectacular gol de chilena.

De esta manera, el Al Nassr mantiene su buena racha en la Saudi Pro League y el equipo de Jorge Jesús se consolida, con ocho victorias en ocho jornadas.

LEA MÁS: Cristiano Ronaldo resta importancia a ganar un Mundial y lanza una nueva indirecta a Messi

Cristiano Ronaldo se lució con un golazo de chilena

El gol de Cristiano Ronaldo

Joao Félix abrió el marcador al 39 y tres minutos después, Wesley Gassova amplió la ventaja con un disparo colocado desde fuera del área.

El Al Khaleej reaccionó en los primeros minutos de la segunda parte y al minuto 47, Murad Al-Hawsawi marcó con un zurdazo. Sadio Mané hizo el tercero para el Al-Nassr al 77.

Cristiano Ronaldo, delantero del Al Nassr.
Cristiano Ronaldo anotó un golazo con su club, el Al Nassr. Foto tomada de X OneFootball. (Foto tomada de X OneFootball./Foto tomada de X OneFootball.)

Este es el gol número 955 del delantero portugués y con la amplia victoria, su equipo se mantiene en el primer lugar, con 27 puntos y parte como candidato favorito al título.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Cristiano RonaldoChilenaGolazo
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.