Vea la brutal paliza que sufrieron aficionados del Godoy Cruz en Brasil

La policía de Brasil se ensañó contra los aficionados argentinos

Por Franklin Arroyo

Aficionados del club argentino Godoy Cruz sufrieron una brutal paliza este jueves en Brasil, luego de un partido de la Copa Sudamericana contra Belo Horizonte.

La policía atacó a los aficionados del Godoy Cruz. (TyC Sports/TyC Sports)

Según informan varios medios, entre ellos Infobae, la Tomba fue víctima de una violenta golpiza al finalizar el encuentro de octavos de final, que ganaron los brasileños 2 a 1.

Los simpatizantes argentinos sufrieron agresiones por parte de la policía local y empleados de seguridad.

El incidente ocurrió una vez terminado el juego, momento en el que la fuerza de seguridad brasileña irrumpió en la tribuna visitante para desalojar a los seguidores mendocinos.

Un testigo, que presenció la escena, declaró a El Sol: “Terminó el partido y nos empezaron a pegar para sacarnos. Es una cosa de locos“. Los videos difundidos por ESPN muestran cómo se desató la represión policial contra los argentinos.

“El cruce entre hinchas y autoridades policiales brasileñas reaviva el antecedente de choques en este tipo de competencias continentales, situación que genera preocupación sobre la seguridad de los visitantes sudamericanos en grandes eventos deportivos”, se puede leer en Infobae.

La represión policial fue brutal. (TyC Sports/TyC Sports)

Este viernes, se conocieron detalles de la situación del aficionado Rodrigo Sosa, hincha del Tomba, quien tuvo que ser intervenido por las lesiones que sufrió.

Debido a los gastos que el simpatizante tenía que afrontar, no solo para la atención médica, sino también para el traslado de regreso a Mendoza, el mundo Godoy Cruz se puso rápidamente a disposición y lanzaron una campaña para poder darle una mano a Sosa, quien tuvo que ser operado de una lesión importante en uno de sus tobillos, según informa el medio mendocino mdzol.com.

Según informaron, la suma alcanzó los 3.987.000 de pesos (un poco más de millón y medio de colones), que le permitirán al simpatizante y sus acompañantes poder contar con los recursos necesarios para intentar pasar un mal trago que, seguramente, no olvidarán.

La seguridad privada también participó en la golpiza. (TyC Sports/TyC Sports)
Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

