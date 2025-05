Vea los mejores memes contra Alajuelense por quedarse sin Mundial de Clubes

Aficionados no tienen piedad con Alajuelense por Mundial de Clubes y ya salieron los memes. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) amargó la mañana de este martes de los aficionados de León de México y Alajuelense con la noticia de que ninguno irá al Mundial de Clubes.

El equipo mexicano quedó fuera por no cumplir con la regla de multipropiedad, mientras que los manudos ni fueron tomados en cuenta, y aunque aún no se han dado detalles sobre la razón, lo que sí es un hecho es que Alajuelense no tendrá participación.

Con esto, se apagaron las ilusiones de liguistas, mientras que para muchos aficionados ha sido motivo de burlas en redes sociales.

Los memes no se han hecho esperar, pues ya circulan varios que se han viralizado y provocado todo tipo de reacciones. En La Teja, recopilamos algunos de ellos para que se ría un rato.

Estos memes fueron publicados en la página de Morados Viajeros. Foto: Vane Campos (Morados Viajeros/Facebook)

Para muchos, quedaron listos y alborotados. Foto: Vane Campos (Morados Viajeros/Facebook)

Los usuarios han sacado su lado creativo. Foto: Milena Zúñiga (Morados Viajeros/Facebook)

Lo que para unos es tristeza, para otros es risa. Foto: César Solís (Morados Viajeros/Facebook)

La mayoría de memes son hechos por morados. Foto: Cristian Solís (Morados Viajeros/Facebook)

Este martes ha sido de pura risa en el fútbol nacional. Foto: Marvin Casta (Morados Viajeros/Facebook)