¡Venezuela campeón del mundo! Sudamericanos vencen a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol

En una última entrada de infarto, Venezuela derrotó este martes 3-2 a Estados Unidos en Miami y se coronó por primera vez como campeón del Clásico Mundial de Béisbol.

La final llegó empatada 2-2 a la novena entrada, cuando un doble de Eugenio Suárez impulsó la carrera ganadora de Javier Sanoja en medio del éxtasis de la hinchada venezolana, abrumadoramente mayoritaria en el loanDepot Park.

Javier Sanoja anotó la carrera que le dio la victoria a Venezuela. (AL BELLO/Getty Images via AFP)

Venezuela, donde el béisbol es deporte nacional, completó su torneo de ensueño tumbando en su territorio al favorito Estados Unidos, en el contexto de las tensas relaciones entre ambos gobiernos tras la captura en enero del presidente Nicolás Maduro por fuerzas norteamericanas.

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Una de las potencias del mundo del béisbol, Venezuela tenía hasta ahora una tercera posición de 2009 como mejor resultado en el principal torneo de selecciones de este deporte.

Su historia dio un vuelco en dos mágicas semanas en las que, tras una única derrota ante República Dominicana en la fase de grupos, fue capaz de destronar en cuartos de final al Japón de Shohei Ohtani, el último campeón, y después acabar con la imbatibilidad de Italia para meterse en su primera final del torneo.

Así celebraron los venezolanos su primer título en el Clásico Mundial de Béisbol. (MEGAN BRIGGS/Getty Images via AFP)

“La unión, estuvimos juntos todo el tiempo”, dijo Eugenio Suárez sobre la receta de este éxito.

“Fuimos una familia todo el tiempo, por eso jugamos con pasión y con amor”.

Una primera carrera del veterano Salvador Pérez en la tercera entrada y un jonrón de Wilyer Abreu en la quinta parecían sentenciar el triunfo venezolano, hasta que Bryce Harper igualó la pizarra con un jonrón de dos carreras en la octava entrada.

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El título se definió en un taquicárdico noveno inning en el que Suárez bateó un doble al jardín central para que Javier Sanoja, que se había robado la segunda base, pusiera de nuevo en cabeza a Venezuela.

Cayó el último out y así celebró el cerrador Daniel Palencia. (AL BELLO/Getty Images via AFP)

Los campeones

A continuación, los equipos campeones en las dos décadas de vida del Clásico Mundial de Béisbol, cuya edición de 2026 terminó este martes con la victoria de Venezuela ante Estados Unidos en Miami:

2026: Venezuela (3x2 en la final contra EEUU)

2023: Japón (3x2 contra EEUU)

2017: EEUU (8x0 contra Puerto Rico)

2013: República Dominicana (3x0 contra Puerto Rico)

2009: Japón (5x3 contra Corea del Sur)

2006: Japón (10x6 contra Cuba)