Víctor Cordero da sus primeras declaraciones como gerente del Santos

Víctor Cordero, nuevo gerente deportivo del Santos de Guápiles, dio algunas impresiones este viernes, antes del inicio del partido entre Santos y Cartaginés, a las 7 de la noche, en el estadio Ebal Rodríguez.

Cordero fue por mucho tiempo gerente deportivo de Saprissa, luego de su retiro donde toda la vida jugó con el Monstruo de 1991 al 2011.

Víctor Cordero es el nuevo gerente del Santos. (Jeffrey Zamora)

“Las cosas no se logran de la noche a la mañana, eso es una realidad, hay que trabajar. Los planes de la junta directiva son muy interesantes, tienen una visión que, cuando me la plantearon, la comparto totalmente y tenemos que proyectar, cómo se va a hacer, cómo se van a lograr las metas y los objetivos que se plantean”, expresó en Tigo Sports.

“Estoy claro, hay que hacer las cosas, pero hay que tener un poquito más, yo no tengo problemas con poner un poquito más, ha sido una característica mía en la vida y al trabajo le pongo siempre la mejor cara”, añadió.

“Randall ha hecho las cosas bien, creo que hay grupo de jugadores que le guardan gran aprecio, se nota en los partidos y no es mi aspiración llegar a ese puesto. Cuando me retiré como jugador activo, hice cursos necesarios y no me salté pasos, porque hay que estar preparados, pero eso no es algo que me compete, tengo claro que vengo a algunas funciones y estas están de la malla para afuera, dentro de la cancha no”, dijo.