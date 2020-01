Con Machado tengo buena relación. A mí no se me ha ofrecido. No sé si se refirió a un tiempo atrás. Cuando él se marchó a todos nos dolió. Nadie quería que se fuera, pero eso pasa por un tema de gustos y preferencias y en el pasado hubo algo de eso. Lo felicité y le dije que le deseo lo mejor excepto cuando juegue contra nosotros.