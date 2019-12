No puedo hablar así (de fichajes), porque yo estuve en situaciones así. Yo estuve en Saprissa, gané algunas y perdí otras y cuando estaba ahí, lo mínimo que hubiera querido era respeto de las personas que salían a dar la cara, y yo no le puedo faltar el respeto a ellos, primero porque son muy buenos jugadores, porque por algo están en Saprissa, que a veces las cosas no salen, a veces sucede eso en el fútbol y lo otro que detrás de cada uno de esos jugadores hay una familia, y me encanta verlas felices y tranquilas y hoy por hoy están muy dolidas.