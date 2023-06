Video: A galillo pelado, ticos en Florida piden la salida de Luis Fernando Suárez

Ni en Estados Unidos quieren a Luis Fernando Suárez.

A grito peleado, en el parqueo del estadio DRV PNK en Fort Lauderdale, Florida, un grupo de aficionados costarricenses, hartos por el mal desempeño de la Tricolor, se hicieron sentir.

Parados sobre vehículos y a grito pelado, los aficionados ticos exigían la salida del seleccionador Luis Fernando Suárez.

“Yyyyy fuera, yyyyy fuera. Suárez fuera, Suárez fuera, porque no sirve, porque no lo queremos en Costa Rica. Si quieren yo le regalo el tiquete de acá a Colombia, pero que se vaya, que se vaya Suárez, no lo queremos en Costa Rica”, decía un fiebre con todo y micrófono.

La afición en Estados Unidos está tan molesta con el cafetero como en Tiquicia. Por la mañana, en el programa 120 Minutos de Radio Monumental, muchos también externaron sus quejas.