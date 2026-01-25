(Video) A periodista de Teletica se lo están comiendo vivo por lo que hizo en plena narración de un gol

A Juan Carlos Solano no lo perdonaron en redes. (Instagram/Instagram)

El periodista deportivo Juan Carlos Solano quedó en el ojo del huracán luego de lo ocurrido durante la transmisión del partido de Segunda División entre Quepos Cambute y Sarchí, que se emitió por FUTV.

Mientras el equipo puntarenense armaba una jugada que terminó en gol, el narrador no estaba describiendo la acción en la cancha, sino leyendo un mensaje que le había enviado el periodista Christian Sandoval.

Fabián Chaves, el número 10 de Quepos Cambute, recuperó la bola, tiró un caño y metió una asistencia precisa para que Erick Marín definiera y marcara el segundo tanto del encuentro. Sin embargo, en ese instante Solano comentó entre risas: “No, no, no... y aparece Christian Sandoval diciendo: ‘Apoyando al equipo de toda mi vida, Quepos Cambute’. No”.

Cuando el balón ya estaba en las redes, reaccionó: “Va Quepos, apareció Christian, apareció el gol”, y luego soltó el grito correspondiente.

El fragmento fue compartido en redes sociales por la misma señal deportiva y rápidamente se volvió tema de conversación, especialmente en TikTok, donde muchos usuarios cuestionaron que el narrador no estaba concentrado en la jugada.

Entre los comentarios que circularon se leen críticas como: “Hay mejores narradores”, “Qué tuanis sería que narrara las acciones del partido y no esté hable que hable de otra cosa”, “Pésima narración”, “No jodás, jugadota y lo narra así”, “El narrador no ve el partido”, “Se quiere parecer al finado Pilo”.

La situación abrió nuevamente el debate sobre el estilo de narración y si las intervenciones fuera del juego le restan emoción a momentos clave dentro de la cancha.