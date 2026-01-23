Periodista de Teletica compara a Saprissa con la Selección de Miguel “el Piojo” Herrera

Saprissa derrotó 1-0 a Sporting FC este jueves para conseguir su primera victoria del torneo; sin embargo, el triunfo no ha logrado aplacar las críticas.

Saprissa ganó este jueves, pero sigue sin convencer a muchos. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los cuestionamientos por el funcionamiento y estilo de juego de los morados siguen presentes, al punto que este viernes Juan Carlos Solano, periodista de Teletica Deportes, hizo una polémica comparación en el análisis que realizó en la edición matutina de Telenoticias.

“Saprissa me recuerda a la Selección del Piojo”

El comunicador y narrador comentó la jornada junto a su compañera Melissa Alvarado y el exfutbolsta Rolando Fonseca, quienes no quedaron convencidos por lo visto del Monstruo.

Solano aseguró que el equipo de Vladimir Quesada, le recuerda a la Selección de Costa Rica cuando era dirigida por el mexicano Miguel Herrera.

Juan Carlos Solano cuestionó el rendimiento del Saprissa más allá triunfo ante Sporting. (Instagram/Instagram)

“Me recuerda a la selección del Piojo, deja las mismas preguntas, gana pero uno se pregunta a qué juega”, aseguró.

Solo se salvó el portero

Para Juanca, el triunfo del jueves pasó, además, por una buena noche del arquero Abraham Madriz, quien estuvo acertado en términos generales.

“Barahona fue importante, sacó un par ahí que uno dice mirá, fue clave. Creo que lo ha hecho bien el muchacho, yo sí lo aparto, pero los demás...”, cuestionó.

Fonseca añadió que para él, el funcionamiento de Saprissa también fue pobre.

“Lo importante es que ganó, porque si no sumaba, se metía en problemas”.