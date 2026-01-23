La pregunta que incomodó a Vladimir Quesada tras conseguir su primera victoria del torneo

Vladimir Quesada, entrenador del Saprissa, consiguió este jueves su primera victoria del Clausura 2026 ante Sporting; sin embargo, una pregunta en la conferencia de prensa lo dejó un poco incómodo.

La pregunta que incomodó al técnico morado

Vladimir Quesada consiguió su primera victoria en Saprissa pero sigue siendo cuestionado. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Al técnico morado le cuestionaron una vez más las formas y métodos de su equipo, pese a que en esta ocasión pudo conseguir los tres puntos.

Anthony Porras, de Radio Columbia, le consultó si está conforme con el rendimiento de su equipo y cuando le respondió, el DT hasta le dijo: "Ya sé por dónde va su pregunta".

“Le puedo decir que hicimos un gran partido contra Puntarenas, con un juego muy vistoso y de posesión, y un gran primer tiempo contra Herediano, no tanto el segundo tiempo, aunque tampoco fuimos un desastre”.

“Hoy la manera de jugar fue diferente en una cancha pesada, con mucho hule, mucho caucho y desde el primer tiempo se nos dificultó la posesión de la pelota, fallamos pases que normalmente no fallábamos y tomamos decisiones que no siempre hacemos”, dijo.

Vladimir Quesada elogió el que Saprissa se fuera sin recibir goles de Grecia. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Cuando no se puede jugar bonito, al menos ganar

Para Quesada, hay que quedarse con el marcador y con la idea de que cuando no se pueda jugar bonito, al menos hay que sacar el triunfo.

“El fútbol no fue tan vistoso como los otros dos juegos, pero ganamos. El fútbol es como la vida: no siempre cuando hemos propuesto y jugamos bonito logramos ganar. Hoy no fue un dechado de virtudes, pero sí en defensa, control y orden en una cancha difícil”.

Las claves del primer triunfo en el Clausura 2026

Vladimir, además, explicó los detalles que los ayudaron a llevarse el primer triunfo.

“Ganamos creo que por estar un poco más claros y ser más contundentes, eso lo hablamos antes del juego. Nosotros queríamos hacer goles y no permitir goles. Siento que fuimos un equipo ordenado, pero en una cancha difícil y que pesa. Nosotros entrenamos y jugamos en césped natural, pero salimos bien librados. Ya logramos un cero en nuestro marco, que es importante”, agregó.