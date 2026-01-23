Henry Bejarano fue tajante sobre si Luis Díaz está jugando de gratis en el partido ante Saprissa

El primer tiempo entre Sporting y Saprissa dejó una jugada polémica en la que muchos morados reclamaron una tarjeta roja para Luis Díaz, extremo del cuadro albinegro.

La falta que encendió el reclamo morado

Juan Gabriel Calderón recibió reclamos de los jugadores del Saprissa por no expulsar a Luis Díiaz, de Sporting. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

A los 36 minutos, Díaz le hizo una fuerte entrada a Albert Barahona, una plancha a la rodilla en la que le dio un fuerte golpe al rival y que se vio muy aparatosa, pero Juan Gabriel Guzmán, árbitro del juego, solo le sacó amarilla.

Criterio arbitral: ¿era roja o amarilla?

Para Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, la decisión del réferi fue la correcta.

“No es juego brusco grave, recuerde que eso es por usar fuerza excesiva y en este caso no lo es, además por donde impacta y golpea al rival”, explicó.

El punto clave que define una expulsión

Una guía para conocer si una entrada es de expulsión o no, es el punto del impacto. Si la plancha es más arriba de la rodilla, no es roja; si es más abajo, sí lo es.