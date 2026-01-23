Henry Bejarano fue tajante sobre si Luis Díaz está jugando de gratis en el partido ante Saprissa

El primer tiempo entre Sporting y Saprissa dejó una jugada polémica en la que muchos morados reclamaron una tarjeta roja para Luis Díaz, extremo del cuadro albinegro.
La falta que encendió el reclamo morado
A los 36 minutos, Díaz le hizo una fuerte entrada a Albert Barahona, una plancha a la rodilla en la que le dio un fuerte golpe al rival y que se vio muy aparatosa, pero Juan Gabriel Guzmán, árbitro del juego, solo le sacó amarilla.
Criterio arbitral: ¿era roja o amarilla?
Para Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, la decisión del réferi fue la correcta.
“No es juego brusco grave, recuerde que eso es por usar fuerza excesiva y en este caso no lo es, además por donde impacta y golpea al rival”, explicó.
El punto clave que define una expulsión
Una guía para conocer si una entrada es de expulsión o no, es el punto del impacto. Si la plancha es más arriba de la rodilla, no es roja; si es más abajo, sí lo es.