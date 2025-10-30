(Video) Aficionados del Xelajú y Real España se van a los golpes antes de partido de la Copa Centroamericana

Aficionados del Xelajú de Guatemala y el Real España de Honduras se fueron a los golpes, minutos antes de que se inicie el juego de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana, pactado para las 8:30 p.m.

Este miércoles, el equipo que dirige Jeaustin Campos visita Ciudad de Guatemala, para enfrentar a los chapines en el estadio Cementos Progreso.

Según medios guatemaltecos, los aficionados del equipo aurinegro habrían comenzado los disturbios, en los alrededores del estadio, pero otros afirman que los chapines también habrían provocado la pelea.

Aficonados del Xelajú de Guatemala y Real España se fueron a los golpes previo al partido de Copa Centroamericana. Foto tomada de tiempo.hn. ( Foto tomada de tiempo.hn./Foto tomada de tiempo.hn.)

Testigos relataron que, además de los golpes, hubo lanzamiento de botellas y piedras y la Policía Nacional Civil de Guatemala apareció para controlar la situación.

En el juego de ida, que se celebró la semana pasada en el estadio Francisco Morazán, de San Pedro Sula, el partido cerró con marcador 1-1 y el Xelajú tiene la ventaja, por el gol de visita.

El ganador de esta serie enfrentará al que salga vencedor en la serie entre Olimpia de Honduras y Alajuelense, partido que será este jueves.