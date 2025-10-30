Deportes

(Video) Aficionados del Xelajú y Real España se van a los golpes antes de partido de la Copa Centroamericana

Este miércoles, el Xelajú de Guatemala y el Real España de Honduras se enfrentan en las semifinales de la Copa Centroamericana

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Aficionados del Xelajú de Guatemala y el Real España de Honduras se fueron a los golpes, minutos antes de que se inicie el juego de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana, pactado para las 8:30 p.m.

Este miércoles, el equipo que dirige Jeaustin Campos visita Ciudad de Guatemala, para enfrentar a los chapines en el estadio Cementos Progreso.

Según medios guatemaltecos, los aficionados del equipo aurinegro habrían comenzado los disturbios, en los alrededores del estadio, pero otros afirman que los chapines también habrían provocado la pelea.

LEA MÁS: “Olimpia se los come”: periodistas hondureños menosprecian a Alajuelense

Aficonados del Xelajú y Real España se dieron de golpes.
Aficonados del Xelajú de Guatemala y Real España se fueron a los golpes previo al partido de Copa Centroamericana. Foto tomada de tiempo.hn. ( Foto tomada de tiempo.hn./Foto tomada de tiempo.hn.)

Testigos relataron que, además de los golpes, hubo lanzamiento de botellas y piedras y la Policía Nacional Civil de Guatemala apareció para controlar la situación.

En el juego de ida, que se celebró la semana pasada en el estadio Francisco Morazán, de San Pedro Sula, el partido cerró con marcador 1-1 y el Xelajú tiene la ventaja, por el gol de visita.

Aficionados del Xelajú y Real España se fueron a los golpes

El ganador de esta serie enfrentará al que salga vencedor en la serie entre Olimpia de Honduras y Alajuelense, partido que será este jueves.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
XelajúReal EspañaCopa CentroamericanaGolpesAficionados se fueron a golpes
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.