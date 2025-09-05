Deportes

Video: Alajuelense homenajeó a Wílmer López pero fue un periodista el que se robó el show

Alajuelense publicó un emotivo discurso de Wílmer López, pero un periodista fue el que llamó la atención

Por Yenci Aguilar Arroyo
Jorge Martínez se robó el show en un homenaje que le hizo Alajuelense a Wílmer López. Captura de pantalla. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

Alajuelense publicó un emotivo video de Wílmer López, invitando a los aficionados rojinegros a asistir al tour del estadio Alejandro Morera Soto, pero en el homenaje hubo un personaje que captó todas las miradas.

El video muestra al Pato luego de un partido contra Saprissa, en donde habló del cierre del torneo de Invierno (no se precisa la fecha), pero quién se robó el show fue el periodista Jorge Martínez, quien le hizo una entrevista al exvolante, cuando finalizó el encuentro.

Jorge aparece muy cambiado a como lo vemos el día de hoy, en una entrevista que puede tener cerca de 30 años. Con cabello, luciendo un saco en color gris y sin anteojos y los comentarios sobre el look de Jota no se hicieron esperar.

“Jorge Martínez con pelo jueeeee”; “Cuando J tenía pelo”; “Sabes que es viejo ese video cuando ve a Jorge Martínez con pelo”; fueron algunas de las impresiones de los fiebres liguistas.

Jorge Martínez se robó el show en video de Alajuelense

Recordemos que el fin de semana, Jorge celebró 27 años de laborar para Teletica y anteriormente estuvo en canal 2, conocido como Univisión.

Jorge Martínez se robó el show en un homenaje que le hizo Alajuelense a Wílmer López. Captura de pantalla.
El Pato estará en el tour del estadio Alejandro Morera Soto este fin de semana. Captura de pantalla. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)
