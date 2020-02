“Empecé por ahí de los 10 años , mi papá me llevó a la escuela de fútbol de Barva y a partir de ahí el que me ayudó y el que siempre estuvo conmigo fue mi abuelo, siempre me ayudaba mucho, me apoyaba y me acuerdo que siempre los sábados, después del partido... hamburguesas”, cuenta Manfred muy sonriente.