Video: Así vivieron en el Chiringuito los tres minutos que Costa Rica los tenía fuera de Qatar

En el Chiringuito sintieron el pánico con el segundo gol de Costa Rica. Foto: Captura.

España vivió tres minutos de angustia, sufrimiento y terror en el que se vio fuera de Mundial de Qatar 2022 a expensas de aquella selección que humilló en el primer partido del torneo, la “inofensiva Costa Rica”.

Si el miércoles pasado para la prensa española Costa Rica “no era viral”, “no tuvo nadie enfrente”, ese fantasma le metió un susto de padre y madre cuando lo estaba sacando del Mundial con la victoria parcial ante Alemania.

En el programa El Chiringuito de Jugones las caras que reflejaban cuando Juan Pablo Vargas hizo el 2-1 eran de legítimo terror. “Madre mía, no puede ser”, “estamos fuera”, “que mala broma es esta”, decían los comentaristas, estaba sucediendo lo impensado.

Apenas la semana pasada en ese programa despedazaron a la Sele y ahora los teníamos con el alma en un hilo, así como también lo reflejaron otros medios españoles.

“Desde el estadio Al Bayt llegaba una noticia que nadie quería escuchar, el gol de Costa Rica, obra de Tejeda, que dejaba a La Roja al borde del precipicio. Un tanto más de los de Luis Fernando Suárez significaría la eliminación española del Mundial. No había que ser agoreros, cierto, pero dio igual, porque Vargas se encargó él solito de llevar el tembleque a toda España con un segundo gol tico. ¿España, fuera del Mundial? En ese momento sí, pero tres minutos después no, gracias al gol de Havertz”, escribió por su parte el diario As en su crónica.

El País de España retrata en su crónica como lo que sucedía con los ticos tenía a España al borde del infarto.

“Una taquicardia tras otra con lo que sucedía en Doha y en Jor, a solo 50 kilómetros. En los dos escenarios, dos teloneros improvisaban la gloria. Japón empavorecía a la Roja; Costa Rica atormentaba a Alemania. Hispanos y germanos, a la calle. Un doble maracanazo, un doble impacto colosal”, pintó el medio.

Al final los españoles terminaron agradeciendo a Alemania, quienes son los que le terminaron salvando la vida. “Gracias, Alemania, Danke Havertsz”, publicó diario Marca.

La prensa española agradeció la remontada alemana ante Costa Rica. Foto: Captura.

Hércules Gómez, comentarista de ESPN, comentó luego del partido que al final se termina demostrando que lo sucedido con España para Costa Rica fue un accidente cuando Luis Fernando Suárez “traicionó” sus ideales y usó una línea de cuatro dejando en banca a fichas como Kendall Waston.