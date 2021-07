“Me preparé con una bici de spinning, pero no podía salir a correr, permanecía en mi cuarto y estuve diez días fuera de actividad. Me contagié dos semanas antes de ir a Puerto Rico y eso afectó mi condición física, pues para un nadador es difícil trabajar sin tocar agua. Gracias a Dios el covid-19 me dio leve, pero tuve que mantener el aislamiento”, agregó Arnoldo, vecino de Belén.