(Video) Chepe Bomba dijo algo sobre nuevo fichaje de Saprissa que no les gustará a los morados

José Miguel Domínguez Chepe Bomba Periodista de Panamá (La Nación/Tomado de redes sociales)

El polémico periodista panameño José Miguel Domínguez, conocido como Chepe Bomba, aseguró que Gustavo Herrera se equivocó al fichar con Saprissa.

La atención de la prensa panameña ha estado centrada en Costa Rica tras la confirmación de Erick Lonis de la llegada del delantero al cuadro morado, hecho que no le gustó nada a Chepe Bomba.

Él aseguró que no debía haber elegido a Saprissa, porque a los morados no les valen nada más que los títulos, por ello la presión le puede pasar factura.

LEA MÁS: Periodista Chepe Bomba armó su top 5 de Centroamérica y la posición que le dio a Costa Rica es de no creer

“Una equivocación garrafal que Gustavo Herrera, su entorno, su agente, el Sporting y todos los implicados hayan tomado la decisión de llegar a Saprissa, sabiendo la presión que eso supone. Ahí tú puedes marcar 70 y sin ser campeón no sirve. Puedes marcar 80 goles, pero no si no ganas el clásico contra Alajuelense y no le ganas al Herediano, no sirve de nada”, mencionó en un programa local.

Agregó que, además, el jugador tenía una opción en Austria y lo mejor era ir a Europa de una vez.

LEA MÁS: Periodista Chepe Bomba fue amenazado de muerte tras derrota de Panamá

“Fue una decisión errónea, esa escogencia entre Saprissa y Europa, no hay comparación. Europa te da un crecimiento, mejor educación, mejor todo”, expresó el polémico comunicador.