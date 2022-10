Video: Don Mario, el fiebre que vive el rugido del León más allá de los sentidos

Don Mario Vindas salió el sábado acompañado por los jugadores de la Liga a la cancha. (Prensa Alajuelense)

El rugido del estadio Alejandro Morera Soto, la narración de los periodistas Marvin Centeno y Eduardo Baldares de Radio Columbia y los comentarios de muchos aficionados pintan los partidos de Alajuelense en la imaginación de don Mario Gerardo Vindas Morales.

Los últimos dos juegos erizos, el clásico del sábado ante el Saprissa y la semifinal por Liga de Concacaf, ante el Real España de Honduras, tuvieron a este manudo, de 42 años, como invitado de honor.

Cuando don Mario era un niño una meningitis le afectó tanto que le fue quitando la vista hasta dejarlo completamente ciego, pero eso nunca lo ha limitado para sentir la pasión que tiene por el León.

Por su condición, ir al estadio solo es algo que se le dificulta mucho, pero el sábado pasado la cosa cambió, cuando su cuñado, Dennis Fajardo, quien trabaja como fotógrafo se lo llevó para la Catedral.

Fue el mismo don Mario quien nos contó la historia y cómo se volvió famoso desde ese día, tanto en las redes sociales rojinegras como en medios de comunicación.

“Han sido días muy felices, este era mi sueño, estar acá en el estadio y poder sentir el ambiente y que me recibieran tan bien, ha sido muy lindo”, dijo a La Teja de primera entrada.

Ubicado en una esquina en el sector sureste del estadio, pegado casi a la baranda que da a la cancha, desde ahí se tiró las mejengas, lugar hasta donde encargados del equipo llegaron a saludarlo.

En el clásico se quedó con las ganas de celebrar un gol, pero ante los catrachos pudo experimentar esa dicha, alzaba el radio con una mano, su bastón con otra y se ponía a corear “Liga campeón” y otras cosas al mismo compás que el resto de los aficionados.

Un aficionado muy especial inundó de sonrisas a Alajuelense en medio de momentos turbulentos

El radio es lo que tiene en todas a don Mario Vindas en los partidos de Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

“Yo toda la semana estuve con la idea de llamar, yo quería venir, ese sábado iba para donde mi hermana en Sabanilla (de Alajuela) y me dice el cuñado, ‘Vamos, lo vamos a lograr’ y por Mingo (Víctor Reyes, asistente de gerencia) y la gente de la Liga, lo pude lograr. Me siento muy feliz”, comentó.

Cuando llegó al estuche no solo lo dejaron entrar, sino que hasta le dieron chance de ir a conocer a los jugadores y Celso Borges se lo llevó para salir con él a la cancha previo al duelo ante la S.

“Me tomé fotos con el Capi (Bryan Ruiz), con Leo Moreira, que escuché que atajó como los grandes, con Celso, con el ‘Cachetón’ Johan Venegas. Entrar a la cancha es algo que se sentía tan lindo, sentir el estadio, todo fue muy lindo en realidad.

“Los jugadores me dijeron que lo disfrutara, que era un regalo muy lindo y que se sentían muy contentos que estuviera ahí con ellos y yo les dije que fuéramos con todo, que les tenía mucha fe. El viernes en el Ricardo Saprissa vamos con todo, yo sé que vamos a ganar”, destacó.

Don Mario, quien vive en el barrio La Plywood en Alajuela, trabaja vendiendo boletas de estacionamiento en las afueras de los Tribunales de Justicia manudos, donde estos días, quienes lo han visto, lo felicitan porque lo vieron en tele y en redes sociales.

Un breteador

En la familia de Vindas, también ha sido algo muy emocionante, según nos contó su hermana Ivannia.

“Ha sido todo un impacto, la verdad, estamos muy contentos de ver que Mario realizó su sueño, él está superfeliz de que lo hayan recibido tan bien. Uno no se esperaba todo esto, mi esposo nada más dijo, ‘voy a llevar a Mario al estadio para que lo conozca, lo sienta’. Para nosotros es toda una sorpresa verlo en redes sociales, que se hizo viral, que lo llaman felicitándolo”, contó

La hermana nos confesó que cuando Mario escucha los partidos de la Liga en la casa se emociona mucho.

“Él siempre ha salido adelante por su cuenta, es muy breteador, como dice uno, la verdad es que es muy activo. Vive con mi mamá, Nora, y mi hermano. Es muy independiente, desde el momento que perdió la vista mi mamá le enseñó a desenvolverse, lo acompañó para que conociera las palabras, la plata, que esté siempre muy atento, él da vueltos y todo. Nosotros siempre buscamos traerlo a la corte, pero cuando no se puede viaja en bus y todo”, nos explicó.

Mario Vindas hasta salió regalado el martes con la camiseta de su ídolo, Bryan Ruiz. (Rafael Pacheco Granados)

En la Liga también se sienten muy felices, Reyes nos dijo que es este tipo de personas los que motivan al club y es un gran gusto recibirlos.

“Para nosotros es de mucha alegría tener la presencia de don Mario acá en el Morera Soto, es una persona que lleva de corazón los colores rojinegros. El sábado que me llamó yo accedí a que viniera al estadio, su sueño era salir con Bryan Ruiz y los jugadores y lo hicimos realidad.

“Todo fue muy espontáneo, el guardia del estadio me llamó que don Mario llegó desde las 10 a.m, me lo pusieron y yo le dije que con mucho gusto lo íbamos a invitar al juego y a que saliera con los jugadores. A las personas como don Mario es muy bonito poderles brindar un ratito de felicidad”, comentó.

Aficionados como don Mario son de esos que sienten los colores en el corazón y siempre los tienen en la mente más allá de los títulos, es una pasión que hace sus días más felices.