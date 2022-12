Video: El bellísimo gesto de Kendall Waston previo al partido en el que Costa Rica se juega la vida

Gael Arias tiene diez años y es muy apegado a su familia. Foto: Cortesía Royran Arias.

Cuando Gael Arias, un pequeño de diez años de Pérez Zeledón, abrió un sobre de postales del álbum Panini Qatar 2022 y vio que le salió la imagen de Kendall Waston no pudo con la emoción y lo celebró como un gol de la Sele.

Estaba en el carro de la familia junto con ellos y, con todo el corazón, deseaba que le saliera la imagen de algún jugador tico, pues desde que empezó el álbum, el fin de semana que pasó, no tenía a ninguno.

El primero fue Kendall y un video que le hizo su familia del momento, que rodó de tal manera que le llegó al defensor tico en la concentración, donde está preparándose con la selección de Costa Rica para enfrentar a Alemania este jueves.

Como lo ha hecho otras veces, Waston grabó un video de reacción viendo la emoción de Gael. En este, le mandó un saludo que le terminó de hacer el día al pequeño y una felicitación por la postal tan chiva que le salió.

Este fue el primer técnico que usó a Kendall Waston de delantero... no fue Jeaustin Campos

Jueputa @kwaston88 que es un crack.. se merece toda la admiración y las cosas buenas que le suceden.. pic.twitter.com/cPCsT3WEzw — Royran Arias Navarro (@mutpz) November 29, 2022

“Gael no es muy futbolero, es saprissista, pero no lo sigue tanto, pero que Waston le haya mandado el mensaje y le haya contestado fue algo muy grande. Cuando a mí me mandaron el video se lo mandé a Néstor Monge, a quien conozco y sé que es compa de Kendall y él fue quien se lo mandó.

“Por sobre todo le agradezco que haya tenido el detalle de contestar, porque uno entiende que está allá en Qatar y ahorita es claro que es un momento en el que no quisiera que lo estén molestando ni nada. A ellos les mandan muchos mensajes y cosas, pero muy agradecido con él”, nos dijo Royrán Arias, papá del afortunado chico.

Gael es un niño con autismo, por lo que sus gustos suelen mutar mucho y aunque su papá nos dijo que el fútbol no lo jala mucho, la fiebre por la Sele, el Mundial y ver a sus compañeritos de la escuela haciendo el álbum le generó el interés de querer hacerlo.

“A la gente le gustó mucho el video porque se ve genuino. La gente que conoce a Gael sabe fue así, no fue que uno lo puso a hacer nada, él está muy apasionado por la Selección, creo que con cualquiera que le hubiera salido hubiera sido la misma reacción.

“El carajillo está feliz, él tiene una memoria tan fotográfica con lo que le interesa que de las postales que tiene ya se las dice de memoria, sin revisar nada y a raíz de eso empezó a buscar historia y se aprendió todo sobre los jugadores”. añadió.

Gael Arias Kendall Waston

Por la fiebre y después de conseguir a Kendall, su papá fue a conseguirle toda la Sele para que completara esa página. Eso fue parte del mensaje que le mandó a decir el defensor del Saprissa, que ojalá la pudiera completar pronto.

“A Kendall yo lo agradezco el tiempo, la humildad y el chance de decir le voy a mandar un video a este chiquito y hacerlo feliz, pero no solo a él, sino a toda la familia, a los amigos, a la gente que lo conoce, al colegio en el que está que reposteó el video, el se siente muy feliz.

“¿Cómo se puede sentir un niño que lloró el día que perdimos contra España, que entró en una crisis por la derrota tan dura, porque a él le cuesta mucho asimilar esas cosas. Los chicos con autismo van a los extremos; se enojan mucho o están muy felices, yo nunca me imaginé que el fútbol le pudiera generar eso a él, pues pensé que no le interesaba”, añadió.

Con detalles como estos, jugadores como Waston demuestran que no solo son grandes en la cancha y en lo físico, sino también con la gente a quienes se deben.