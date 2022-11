Video: El hondureño que se enamoró de Alajuelense y ha recibido amenazas por su pasión

Cristopher Izaguirre la pegó con Alex López, quien le regaló su camiseta. Foto: Cortesía.

La pasión por un club no conoce de fronteras, así como muchos aficionados alrededor del mundo son fiebres de equipos como Real Madrid, Barcelona, Juventus o Boca Juniors, el hondureño Cristopher Izaguirre se enamoró de Alajuelense.

Para este contador público de 28 años, oriundo de Puerto Cortés, la Liga lo conquistó al mismo nivel que el Platense, el club catracho del que es seguidor desde que era niño y hoy le cuesta decir de qué equipo es más fanático.

Su pasión creció tanto, que abrió un perfil en la red social Twitter con el nombre Manudo hondureño, en el que todo lo que publica es sobre el León, comenta los partidos, sube fotos con la chema rojinegra y también detalló el viaje que hizo a Tiquicia en setiembre para ir a ver en vivo por primera vez al León.

Así como este amor le ha traído muchas satisfacciones, como conocer a su compatriota Alex López y que le regalara su camiseta, también le ha traído malos tragos de otros hondureños que no comparten que apoye tanto a un equipo tico.

“En el 2012 teníamos a Jerry Palacios en Platense, que sale del equipo para irse a la Liga, cuando se fue, yo empecé a investigar sobre Alajuelense, me dio curiosidad y empiezo a ver los jugadores que han estado allí y veo que han pasado muchos hondureños, por lo que me llamó la atención, lo empecé a seguir, pero no era tan fiebre, como ustedes dicen.

“Del 2020 para acá fue cuando me empecé a meter de lleno, creé la página, estoy en grupos (de WhatsApp) de manudos en Costa Rica y ellos ya me identifican como el hondureño manudo y me han aceptado muy bien”, explicó a La Teja.

Gracias a la página es que se contacta con López y pudo coordinar una visita a Costa Rica para ver algunas mejengas de la Liga y hasta llevarse la chema de su compatriota.

Cristopher Izaguirre ya conoció la Catedral del fútbol tico.

“La comunicación se hizo tan fluida, al punto, que él me regaló la entrada para un partido en Costa Rica y me dio la camiseta. Yo viajé del 16 de setiembre al 24 de setiembre.Tuve la suerte y la bendición de ver dos partidos, el de Puntarenas en el Puerto y contra Pérez Zeledón en el Nacional.

“Yo le conté que iba para Costa Rica y es cuando me dice, ‘si usted necesita algo de acá, yo se lo llevo, solo me avisa cuando esté por acá'. Fui al partido en Puntarenas, el dueño de la página ‘Manudos de Corazón’ me regaló la entrada, entré el estadio, tomé fotos, la posteo y puse algo sobre la Liga y él (López) me comenta la publicación y me dice que me gané la camiseta”

Para el partido en el Nacional, Alex le dio la entrada y luego de la mejenga le regaló la chema, la cual usó para ir a ver en el estadio Morazán de San Pedro Sula el partido de León ante el Real España por las semifinales de la Liga Concacaf.

“Con la camiseta de la Liga éramos pocos, solo yo y como otros cuatro más, que eran familiares de (Bryan Samir) Félix (volante manudo catracho), dos ticos y seis de la Doce, la verdad es una pasión que ha crecido mucho y a pesar de ser hondureño en este torneo voy con la Liga sobre cualquier otro”, añadió.

Cristopher Izaguirre usa con orgullo la camiseta de Alajuelense en Honduras. Foto: Cortesía.

Para el partido de ida de la final de Liga Concacaf, ante Olimpia, el cual se realizó la semana pasada, Izaguirre no fue porque asegura que la barra de los albos lo amenazaron que no fuera, porque para ellos siendo catracho es una traición lo que está haciendo.

“La Ultra Fiel me amenazó que no fuera a Tegucigalpa porque me iban a estar esperando, que yo era un tico pirata y cosas así, por la página me llegaron los mensajes. También tengo amigos que me molestan porque ando apoyando a la Liga, no les gusta.

“Yo les enseño las fotos en el estadio Morera Soto, el cual pude ir a visitar, la gente del club me dejó entrar para conocerlo, estuve en la gramilla, a pesar de todo me siento muy orgulloso de ser liguista y lo apoyo siempre”, dijo.

A Cristopher no hay ni necesidad de preguntarle cómo quedaba la mejenga este miércoles y a pesar que le hubiera encantado estar ahí, está seguro que los manudos darán vuelta al marcador y se proclamarán campeones.

Cristopher Izaguirre se identifica orgullosamente como un manudo hondureño. Foto: Cortesía.

“Yo le digo a mis amigos, ‘así como muchos van con Barcelona o Real Madrid sin ser españoles , no sé por qué me tachan de ridículo por apoyar a un equipo de Costa Rica o de tico hondureño’, tal vez porque existe esa rivalidad entre los países y ese pensamiento que yo tuve en algún momento que el tico es presumido y se cree mucho.

“Al conocerlos me quedé muy agradecido de la calidez de ustedes, el cómo me trataron y me di cuenta que en realidad son muy buenas personas, me regalaron muchas cosas de la Liga, una camiseta retro. Los tres partidos que fui a ver a la Liga no perdió, entonces me bromeaban que era un talismán para el equipo”.

Veremos si este miércoles no les hará falta este talismán manudo hondureño.