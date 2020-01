Parece que en Alajuelense no les gustó que el defensa Adolfo Machado dijera en una entrevista que su primera opción siempre ha sido Saprissa, dando a entender que al no contratarlo, no le quedó de otra que jugar con el “archirrival”, en referencia al club manudo. Lo curioso es que poco después los erizos nos regalaron un video en el que aparecer el pana como tratando de arreglar la torta.