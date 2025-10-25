Video: En Saprissa aseguran que Puntarenas pagará los platos rotos, tras perder ante Alajuelense

Saprissa volverá a su casa, el estadio Ricardo Saprissa, este domingo, para enfrentar a Puntarenas FC y luchar por recuperar el primer lugar.

Los morados jugarán contra los chuchequeros, a las 11 a. m., y el defensor Pablo Arboine destacó la importancia de volver a hacer de la Cueva un lugar para que la S se dé a respetar.

En el primer enfrentamiento entre ambos equipos, los porteños derrotaron 3-1 a Saprissa, en el estadio Lito Pérez, el 10 de setiembre pasado.

“Nos quedan tres juegos en casa, dos de visita y si queremos optar por el liderato, hay que sacar los encuentros y no dejar más puntos de los que nos quedan por delante.

Saprissa enfrentará a Puntarenas, el domingo, a las 11 a.m. Prensa PFC. (La Nación/Cortesía: Puntarenas FC)

“Creo que será un cierre muy bonito y que el liderato se va a decidir hasta la última fecha, por la manera en la que se están dando los partidos, porque serán juegos muy reñidos y complicados”, dijo.

LEA MÁS: Juan Carlos Rojas asegura que se va en paz del Saprissa y habló de sus nuevos proyectos

En cuanto a la preparación para el duelo contra los naranjas, esto dijo el defensor limonense:

“Ha sido una semana muy buena, muy productiva. Nos hemos enfocado mucho en tener el balón, en ser dominantes con el juego con y sin la pelota. Se le ha dado mucho énfasis a eso esta semana, a los trabajos que se han realizado”, añadió.

LEA MÁS: Jafet Soto sorprende al felicitar a Juan Carlos Rojas tras su salida del Saprissa

Pablo Arboine y Mauricio Villalobos habla del juego entre Saprissa y Puntarenas

Mauricio Villalobos: tenemos que enfocarnos en el control

El volante Mauricio Villalobos, por su parte, agregó que es importante trabajar para volver al primer lugar.

“La competencia está bastante cerrada, no está nada definido todavía y por ende tenemos que ir a sacar esos tres puntos para seguir en la pelea. No se puede esconder lo que uno piensa, ¿qué pasará en tres o cuatro partidos? ¿Cómo estaremos en tres o cuatro partidos? ¿En qué posición estaremos?

En el primer duelo del torneo entre Puntarenas y Saprissa, los naranjas derrotaron a la S 3-1. Prensa PFC. (Prensa PFC/Prensa PFC)

LEA MÁS: Este es el mensaje de Juan Carlos Rojas a la afición del Saprissa tras conocerse su salida del club

“Tenemos que enfocarnos en tener el control y decir lo que hacemos hoy nos afecta para mañana y así vamos paso a paso, que al fin y al cabo es lo más importante, porque al ser menos equipos en el torneo hace que el margen sea más corto y los clubes tienen más posibilidades”, afirmó.

Villalobos comentó que Saprissa se verá muy diferente, con respecto al partido contra Alajuelense, en el que cayeron 2-0.

“Tenemos que ir a buscar el partido, sin desordenarnos ni haciendo loco, para ser un Saprissa más agresivo, que va a proponer, un Saprissa muy unido”, afirmó.