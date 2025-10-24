Jafet Soto sorprende al felicitar a Juan Carlos Rojas tras su salida del Saprissa

Jafet Soto, técnico del Club Sport Herediano, conversó con los medios previo al juego contra Cartaginés, de este sábado a las 8 p.m. y aprovechó para hablar de la salida de Juan Carlos Rojas de la presidencia del Saprissa.

Soto, quien también es presidente del cuadro florense, aprovechó la conferencia para destacar el trabajo de Rojas en el equipo morado, y lo felicitó por los títulos que consiguieron los tibaseños durante su gestión.

LEA MÁS: Herediano vs Cartaginés: un árbitro no muy querido por Jafet Soto dirigirá el clásico provincial

“Aprovecho el momento para felicitar a don Juan Carlos Rojas; creo que son muy pocos los presidentes que han pasado por diferentes instituciones y pueden jactarse de ganar el montón de campeonatos que ganó en Saprissa. La verdad es que, envidia de la buena para don Juan Carlos”, expresó Soto.

23/12/2018 Estadio Ricardo Saprissa, Tibás. El Deportivo Saprissa recibió al Club Sport Herediano, en el partido de vuelta de la Gran Final del Torneo de Apertura 2018. Juan Carlos Rojas, Jafet Soto y Hernán Medford. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

Las diferencias de Jafet Soto y Juan Carlos Rojas

El entrenador rojiamarillo reconoció que tuvo diferencias con Rojas, a nivel deportivo, pero todo en un marco de respeto.

“He tenido mis diferencias con él públicamente, sin faltarnos el respeto; fueron jocosas, unas picantes, pero siempre nos hemos dado la mano y, la verdad, no podía dejar de aprovechar para felicitar a un presidente exitoso y ganador como Juan Carlos Rojas.

“La medida que está dejando en Saprissa es bastante alta, no va a ser fácil llenar esa vara, de ganar esos campeonatos, cómo los ganó, porque no es fácil. Mis felicitaciones a Juan Carlos por ese tiempo que estuvo ahí”, añadió.

El juego entre Cartaginés y Herediano será este sábado, a las 8 de la noche. Mayela López. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

LEA MÁS: Juan Carlos Rojas asegura que se va en paz del Saprissa y habló de sus nuevos proyectos

Además, Soto no ocultó que en el fútbol, la gente tiene memoria flaca y, a veces, olvida los logros deportivos.

“Ya le podré hablar de otra forma en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, seguirá siendo saprisissta, conversaremos de fútbol y lo felicito; así como él me ha felicitado, cuando esta institución ganó el bicampeonato, no lo puedo dejar pasar.

“El tiempo y la memoria es flaca, es ingrata, lo vivo todos los días, los que estamos metidos en esto, lo que cuesta ser campeón, así que felicidades”, añadió.

LEA MÁS: Video: Cristopher Núñez tuvo un emocionante regreso con el Cartaginés