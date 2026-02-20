Video: Este es el momento en que trasladan a Andrey Amador en ambulancia en estado crítico

Hace unos minutos, el exciclista y entrenador de la Selección de Ciclismo Andrey Amador fue trasladado en condición crítica al hospital Max Terán, en Quepos.

Este viernes, Amador sufrió un aparatoso accidente, en Playa Bejuco, Puntarenas.

Este es el momento en que trasladan a Andrey Amador en ambulancia en estado crítico

El accidente de Andrey Amador

De acuerdo con Crciclismo, Amador estaba en el primer entrenamiento de la preselección de ciclismo, de cara a los juegos Centroamericanos, cuando perdió el control de la bicicleta en la que se trasladaba.

“Lo que podemos informar es que a las 8:19 a.m. de este viernes se recibió una alerta a través del sistema de emergencias 9-1-1, en la que se reportaba que un ciclista sufrió una aparatosa caída en el sector de Bejuco de Parrita”, informó en un inicio la Cruz Roja de la localidad.

En el video, grabado por el medio de ciclismo, se ve el momento en que los cruzrojistas ingresan a Andrey en camilla en ambulancia, donde se nota la delicadeza del caso.

Andrey Amador fue trasladado al hospital de Quepos, en condición crítica. Foto: captura de pantalla. ( Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

De momento, no hay más detalles del estado de salud de Andrey más allá de que está crítico por los golpes sufridos.

Esperamos que esté bien y que pronto pueda salir de esta.