(Video) Guima responde de forma contundente: ¿Le pasó por encima a Javier Santamaría?

Alexandre Guimaraes respondió sobre su relación con Javier Santamaría (izquierda) a la hora de tomar decisiones en Alajuelense. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Alexandre Guimaraes despejó una duda que había en el liguismo: ¿él le pasaba por encima a Javier Santamaría, quien era el gerente deportivo de Alajuelense?

Mucho se decía sobre el poder de decisión del español en cuanto a las contrataciones en la Liga y, por eso, Guima quiso aclarar cómo era que se hacían los fichajes en la casa rojinegra.

“Yo nunca le pasé por encima a Javier; lo que pasa es que nosotros teníamos muy claro, a nuestro criterio, los perfiles de jugadores que tenían que llegar a la Liga, una vez hecha la primera reconstrucción y tanto fue así, que se hizo con jugadores locales también.

LEA MÁS: Alexandre Guimaraes reapareció para justificar la cantidad de empates que obtuvo con Alajuelense

🇨🇷🗣️"YO NUNCA LE PASÉ POR ENCIMA A JAVIER SANTAMARÍA"👀



'Guima' explicó cómo funcionaba la incorporación de los nuevos fichajes manudos con el ex Gerente Deportivo de Alajuelense.🔴⚫️ pic.twitter.com/T8z6lGI7cJ — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) June 6, 2025

“Cuando terminó el torneo pasado, había que moverse rápido y había bastante recelo en traerse a (Alejandro) Bran, a Aarón Salazar; también había dudas de (Jeison) Lucumí, esperanza con lo de Washington Ortega, pero además hablábamos, Javier lo veía y si le parecía bien firmábamos”, destacó el técnico, en declaraciones dadas en ESPN Centroamérica.

El entrenador fue claro en que él debía tener voz y voto para tomar decisiones en el club.

LEA MÁS: Mensaje de Celso Borges ante salida de Alexandre Guimaraes de Alajuelense generó muchas reacciones

“Nunca le pasé por encima a Javier, Dios guarde, pero a estas alturas, si voy a llegar a un club, tengo que tener cierta cuota de voto.

“Yo no puedo ya a estas alturas, después de tener el recorrido de ser campeón en tres confederaciones diferentes, mundiales, no voy a quedarme sentadito y esperando que me digan, vamos a traer a José. Tengo que tener voz y voto, eso fue lo que yo hice”, afirmó.

LEA MÁS: Foto de Javier Santamaría se hace viral a horas de su salida de Alajuelense